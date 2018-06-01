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無懼淡季行情 歷年6月漲勢前5強市場出列

鉅亨網2018/06/01 14:57
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時序進入 6 月份，歷經驚喜上漲的強勢 5 月後，根據統計，近 8 年來共有 11 個市場無懼 6 月淡季行情，逆勢繳出平均報酬上漲的成績單，其中前 5 強市場依序為印度、阿根廷、墨西哥、越南以及菲律賓。

根據 Bloomberg 統計，自 2010 年來，6 月平均報酬為正數的市場，清一色為新興股市，前 5 強之首由印度股市奪冠，平均漲幅 2.15%，其次為阿根廷股市平均上漲 1.98%，以及墨西哥 1.31%、越南 1.03% 與菲律賓 0.93%。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，新興國家在經濟成長、企業獲利上揚、資金捧場等利多支持下，皆有表現機會，其中進一步來看，又以亞洲市場表現最佳，共有 6 大亞洲股市上榜，包括印度、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞與印尼，其中，印度自 2010 年以來 6 月單月最大漲幅曾達 7.47%。

此外，目前市場擔憂美元指數走強，影響新興市場的投資氣氛，張乃文分析，近期新興市場股債市受美元走強而回檔，主要是外部因素干擾，非新興市場基本面轉弱，且不少新興國家陸續透過緊縮、升息來抑制資本外流壓力，5 月包括菲律賓、印尼央行都宣布升息，以支撐匯價並抑制資本流出，加上美國長線雙赤字壓力難解，估計非美貨幣未來仍有表現空間。

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