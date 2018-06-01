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中央社

勞動基金4月縮小虧損 5月可望轉正

中央社2018/06/01 14:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據勞動部勞動基金運用局統計，截至今年4月底，整體勞動基金規模為新台幣3兆7491億元，虧損141.2億元。基金局副局長劉麗茹說，4月虧損縮小，5月份時可望轉正。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹說，整體勞動基金截至107年4月底止規模為3兆7491億元，虧損141.2億元，收益率為-4.0%。

劉麗茹分析，4月整體勞動基金虧損縮小，5月份可望轉正，也就是整體勞動基金的收益會增加。她也認為，上半年的勞動基金應該不會虧損，但下半年因受到中美貿易摩擦升溫影響，專家普遍認為6個月後的經濟預期會大幅下跌，因此仍須注意。

根據基金局統計，新制勞退基金規模為1兆9881億元，舊制勞退基金規模為9033億元，勞保基金規模為7147億元，就保基金規模為1195億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為126億元。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.41%、-0.31%、-0.63%、0.55%、0.31%及0.57%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為2940億元，收益數為-14.0億元，收益率為-0.49%。（編輯：梁君棣）1070601

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