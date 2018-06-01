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FinTech再升級 國銀攻生物辨識應用 3公股行

鉅亨網2018/06/01 15:08
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隨著金融科技趨勢的發展，金融業運用生物辨識技術已成為主流，目前 8 大公股行庫中，華南銀、一銀和合庫銀在生物辨識應用方面最為積極，其中，華南銀首創推出臉部辨識登入服務，一銀將推出員工人臉辨識考勤系統，合庫銀則最快第 3 季推出網銀臉部辨識登入系統。

目前金融業普遍使用的生物辨識技術，包括指靜脈辨識、聲紋辨識，以及人臉辨識，而繼指靜脈辨識和聲紋辨識後，今年來，各家銀行更積極嘗試臉部辨識應用，近期陸續推出網銀、ATM 以及考勤系統等應用。

觀察 8 大公股行庫在生物辨識領域發展上，以華南銀、合庫銀和一銀最為積極。其中華南銀去 (2017) 年 9 月創公股銀之先，導入生物辨識技術於行動銀行，推出指紋辨識和圖形認證兩大登入便捷服務，並於去年 11 月蘋果手機推出臉部辨識 (Face ID) 後，為首家導入臉部辨識服務的公股銀行。

合庫銀行也積極衝刺金融科技，目前現行共有 12 家數位銀行，預計年底前要將數位分行家數增加至 21 家，而合庫銀也是公股銀行第一家提供指靜脈無卡提款服務，預計未來數位分行都將提供指靜脈 ATM 無卡提款服務，且網銀臉部辨識登入服務最快第 3 季上線。

而為了搭上這波生物辨識風潮，第一銀行日前也宣布將推出員工人臉辨識考勤系統，預計下半年上線。未來員工只要刷臉就能上班和簽退，成為首家結合人臉辨識科技，打造智慧考勤的金融業者。

一銀總經理鄭美玲表示，生物辨識是未來智慧銀行的重要標配，其不僅帶來金融智慧應用服務，更大幅降低不便性、提高身份安全性，未來一銀也會延伸更多人臉辨識服務，提供便利簡單的金融使用環境。

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