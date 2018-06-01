環保與經濟共生　環保署推動「循環經濟綠色協議」

環保署近來除大力推動限塑政策，更極力發展以「塑膠」為本的循環經濟！今（ 1 ）日邀集公私部門共同簽署綠色協議，將打造環保與經濟共生的新產業模式。

針對塑膠、電器廢棄物以及營建廢料與焚化底渣，產官學自願性成立「海廢塑膠循環經濟聯盟」、「綠色電子資源聯盟」及「臺灣建設資源循環聯盟」三大聯盟，透過公私部門共同合作，創造經濟與環保雙贏局面。環保署署長李應元今日也親至現場，表達對循環經濟發展的支持。李應元強調，期盼透過產業分工方式，達成廢棄物循環利用以及電子產業的永續發展。

三大聯盟關注的面向與民眾生活習習相關。如「海廢塑膠循環經濟聯盟」重視「無塑海洋」議題，近期也成立海洋廢棄物處理平台，加強塑膠廢棄物管理，同時與財團法人塑膠中心合作，提供經濟誘因串連上、下游產業，促使海廢塑膠的循環利用。「台灣建設資源循環聯盟」則期盼透過建立討論分享平台，連結台灣營建產業循環經濟的 4 大區塊：低碳營建設計、共享經濟模式、建材綠循環技術以及綠建設推動策略。「綠色電子資源聯盟」專注於貴重金屬原料處理，透過建立物流管理系統、運用物料管理工具提升生產效率。