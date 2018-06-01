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中央社

印度今年1到3月經濟成長7.7% 創7季來新高

中央社2018/06/01 15:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里1日專電）印度中央統計局發表最新經濟預測報告指出，由於今年春收作物收成良好，且製造業成長快速，印度今年1到3月的國內生產毛額（GDP）成長7.7%，創下7季以來成長新高。

不過，就在印度中央統計局發表上述報告前，信評公司穆迪甫以國際油價高漲衝擊印度經濟、美中貿易緊張局勢升級衝擊全球經濟為由，把印度2018年經濟成長預測從7.5%下調為7.3%。

印度中央統計局的報告指出，在春收作物良好、製造業與建築業成長的情況下，印度今年1到3月的GDP創下7季以來新高點，達7.7%。

印度代理財政部長戈雅（Piyush Goyal）昨天深夜在推特（Twitter）發出貼文說，隨著政府努力推動經濟復甦，GDP成長率穩步上升，今年1到3月成長率達7.7%，顯示印度的經濟正處於正確的軌道上，且為未來更高的成長做好準備。

「印度快報」（The Indian Express）引述印度財政部稅務次長阿蒂雅（Hasmukh Adhia）談話說，較高的成長率反映出政府採取改革措施造成的影響，特別是製造業成長率是因商品與服務稅（GST）帶來有利影響。

無論是穆迪的預測，抑或印度政府公布的2018年1到3月經濟成長數字都超過中國，讓印度持續成為全球經濟成長最快的國家。（編輯：陳惠珍）1070601

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