印度今年1到3月經濟成長7.7% 創7季來新高

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度中央統計局發表最新經濟預測報告指出，由於今年春收作物收成良好，且製造業成長快速，印度今年1到3月的國內生產毛額（GDP）成長7.7%，創下7季以來成長新高。

不過，就在印度中央統計局發表上述報告前，信評公司穆迪甫以國際油價高漲衝擊印度經濟、美中貿易緊張局勢升級衝擊全球經濟為由，把印度2018年經濟成長預測從7.5%下調為7.3%。

印度中央統計局的報告指出，在春收作物良好、製造業與建築業成長的情況下，印度今年1到3月的GDP創下7季以來新高點，達7.7%。