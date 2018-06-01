故宮南院原住民族服飾聯展 再現原鄉織美

故宮南院今天舉行開展記者會，由故宮博物院長林正儀主持，參與聯展的國立台灣博物館等六館均有代表到場，另包括監察院副院長、同時是前原住民主委孫大川等人也到場共襄盛舉。

故宮南院為彰顯台灣多元文化內涵，選定台灣原住民族傳統衣飾文化為策展主題，串聯結合國內擁有豐富、精彩台灣原住民族文物典藏的六座博物館，共同擘劃「織路繡徑穿重山：台灣原住民服飾精品聯展」。

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）故宮南院今天起推出「織路繡徑穿重山：台灣原住民服飾精品聯展」，268件各博物館典藏的台灣原住民族服飾精品在南院交相競豔，原住民更可於展覽期間免費參觀故宮南院。

林正儀表示，這檔展覽除匯聚各館台灣原住民精品衣飾文物同台競艷之外，藉由南院的展陳空間，象徵故宮與博物館界的專業連結，開啟國內公、私立博物館資源交流、研究整合與展出共享的新頁。

記者會上，由鄒族長老、達邦部落庫巴協會理事長莊生男現場解說鄒族展件及承載的部落故事，莊生男提到，除了顯示社會階層及藝術美學外，原住民族的服飾也常展現特殊身分或事蹟，如鄒族男子獵得山豬後，將山豬獠牙做成臂環在節慶祭儀時穿戴，以彰顯英勇事蹟。

現場並安排策展人、北投文物館館長李莎莉導覽6件各館精選展品，包括雅美（達悟）族「牛皮甲」、卑南族「男子無袖長衣」、泰雅族「貝珠長衣」、排灣族「男子長袖短上衣」、泰雅族「女子新娘服」及大武（土龍）族「繡花佩袋」，6件精選展品位於展場入口處。

這次聯展於故宮南院3樓織品展廳展出，第一檔6月1日至9月2日、第二檔9月8日至12月9日展出。6月到9月另規劃有多場次原民電影欣賞、文化體驗、講座等活動。（編輯：施燕飛）1070601