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〈AI 國家隊〉林百里：AI將帶來新一波創新 台灣

鉅亨網2018/06/01 15:19
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科技部邀集廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW) 及台哥大 (3045-TW)，打造台灣第一個 AI 雲端平台，目標打進全球前 30 大超級電腦。廣達董事長林百里指出，AI 技術已蓬勃發展，科技服務將打造時代性的創新，帶出一波新經濟及創新機會，在 AI 浪潮中「台灣不能缺席」。

科技部建置 AI 雲端平台，總預算為 4 年新台幣 50 億元，目標打進全球前 30 大超級電腦。

廣達將負責 AI 運算及資料儲存，華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及 AI 應用整合，台灣大則負責機房建置及電信級資安維運。

林百里表示，AI 技術已蓬勃發展，運算能力已突破過去限制，並有效降低成本，科技服務未來將打造時代性的創新。林百里認為，既然有創新，就有新一波服務型產業的創新機會，可帶來一波新經濟，「台灣絕對不能缺席」。

林百里指出，這次的雲端平台用的全部都是台灣的技術，顯示台灣在世界的工業裡占有重要地位。

林百里說，30 年用 PC 改變世界，現在用 AI 改變世界。透過廣達、華碩及台灣大哥大，整合最好軟體、硬體跟網路技術，一起研發人工智慧運算的服務雲；藉由使用不同的運算，將結果送到各種應用介面，在手機、手錶、穿戴式裝置、筆電、汽車甚至機器人上都可以使用，未來跨界應用將更普及。

林百里強調，AI 未來將支持台灣與世界的經濟，是再普及不過的技術，就像現在每個人都會使用 Windows 系統，未來生活將比過去 PC 世界更容易應用。

林百里認為，雖然台灣市場很小，但是大家先團結起來，組成聯盟，把自己的市場照顧好，做到低成本、人性化服務後，再逐步往國外拓展。

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FinTech再升級 國銀...〈AI 國家隊〉科技部揪三...

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