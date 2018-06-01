前進新南向 衛福部宣布組醫療國家隊

陳時中說，自從政府開始推動新南向政策後，衛福部考量東南亞國家的醫衛需求，希望透過組成醫療國家隊，彙整各地需求及台灣的醫療資源，並且建立起防疫上的防衛網，對區域健康、防疫都能有所貢獻。

衛生福利部今天舉辦記者會說明「新南向醫衛合作及產業鏈發展」重點政策，部長陳時中致詞時表示，台灣醫界過去在東南亞國家早已累積一定規模及聲譽，但始終缺乏一個統整的中心。

行政院政務委員鄧振中表示，新南向政策有2大重點，包括「以人為本」以及「發揮台灣軟實力」，台灣的醫療衛生是台灣最大的軟實力，多年來不僅照顧台灣人的健康，也在東南亞地區做了許多努力，唯獨缺少的就是組織性、系統化的整合。

衛福部經過長時間努力，總算把資源整合起來，預計短時間內就能讓新南向夥伴國感受到台灣在醫療上的努力成果，並且透過經驗分享，把台灣的善意傳播出去，連帶讓產業在東南亞國家有更多發展機會。

衛福部國際合作組技監許明暉表示，這次的醫衛新南向政策中，將印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等6國列為重點國家，由國內6大醫院組成國家醫療隊，以「一國一中心」模式設立台灣特色醫療中心。

其中，越南由台北、台中、高雄榮總負責，菲律賓由花蓮慈濟醫院負責、印度由成大醫院負責、泰國由彰化基督教醫院負責、馬來西亞由彰濱秀傳醫院負責、印尼由台大醫院負責。

許明暉指出，這6家醫院將協助推動醫衛人才培訓、醫衛產業搭橋、台商健康諮詢服務、營造文化友善醫療環境、醫衛相關產業法規及市場調查，以及資訊整合等任務，盼推動雙向合作，帶動醫衛產業發展。（編輯：管中維）1070601