台灣杉小提琴首亮相 開拓林業新紀元

活動現場最吸睛的是用台灣杉製成的小提琴。國立屏東科技大學木材科學與設計系助理教授龍暐，構思台灣杉融入音樂運用，小提琴手兼製琴師黃聖彥則與龍暐理念一拍即合，製做出多把台灣杉小提琴。

農委會林試所今天召開「仁者樂杉—台灣杉人工林國產材利用成果展」開幕典禮。農委會主委林聰賢說，國內木材的自給率不到1%，林試所會善用長期推展的人工造林發展多元林業。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）為重振台灣林業，農委會林試所除了持續開發家具用料，今天首度發表以台灣杉製作的小提琴，小提琴手兼製琴師黃聖彥說，已有日本櫻木小提琴先例，台灣杉小提琴未來指日可待。

黃聖彥說，歐洲小提琴已有300年歷史，使用的是白松，台灣稱之為雲杉；而他赴日本研修音樂，知道西化早於台灣的日本，已有40、50年使用日本櫻木製作小提琴的經驗，使用櫻木製作的小提琴音色較硬，搭配調整琴橋、音柱等結構，以及選用漆料，已具有代表性。

黃聖彥說，台灣杉的纖維比義大利白松大，特色是傳導、共鳴的音色顯得乾淨。龍暐說，台灣杉小提琴使用台灣杉在類似人類喉嚨作用的小提琴面板，背板則使用樟木，如聲樂演唱者藉著腹腔放大音量，另外選用老木，因此琴音亮度夠、傳遞音色不延宕，表現十分穩定。

龍暐說，先讓學生們使用，以此推廣台灣杉小提琴融入樂壇，再吸引音樂家們也能愛上台灣杉小提琴的亮麗琴音。

國內並已誕生一個使用台灣杉小提琴的20多人樂團，團長吳淑如說，團員有小學生、中學生及屏科大的學生，樂團已經在北、中、南部進行過多場演出。

製琴、學音樂快30年的黃聖彥說，他知道有日本櫻木小提琴發展成功的先例，台灣杉木小提琴雖然起步才3個學期，但指日可待，未來會釀出醇厚音韻。

林試所所長張彬說，在宜蘭有人用相思樹經熱處理後製作烏克麗麗，而台灣杉小提琴是林試所拓展國產林木運用於音樂的第一次嘗試，盼能透過人文的結合，展現溫潤質感；而對國產材整體來說，要全材運用，小徑木作成裝飾品，大徑材做成家具，融入音樂面也很重要，要多元、加值發展。

「仁者樂杉—台灣杉人工林國產材利用成果展」，即日起至7月15日在台北植物園欽差行台展出，現場展出運用國產材製作的家具和裝飾品。（編輯：方沛清）1070601