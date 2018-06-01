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中央社

石頭湯計畫 北市12區皆設點

中央社2018/06/01 15:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市「社區整合照顧服務」（石頭湯計畫）推行一年8個月，將長照深入社區，醫療服務更友善，台北市長柯文哲宣布，石頭湯據點從最初的4行政區，到今年擴大為12行政區皆有。

柯文哲今天上午出席12區石頭湯啟動儀式，致詞時表示，一個社會福利系統要上線，一定要做實驗，目前台北市的石頭湯計畫對台灣長照2.0落實有很大正面效果，希望在摸索出最適合的社區整合照護計畫後，把成功模式推到全台灣。

他說，截至今年4月底，台北市65歲以上人口已44萬5000多人，佔總人口百分之16點多，再過4年，台北市的老年人口將超過20%，而過去缺乏一個老人服務系統，根據北市府統計，照顧老人的外籍看護中，有身分證的是23萬人，「聽說還有5萬人沒有身分證，所以加起來有28萬人」。

柯文哲表示，若用外籍看護一對一方式照顧老年人，以台灣老年人口的增加趨勢，至少需要30萬名外籍看護，「一定要思考如何建立整合性老人照顧系統」，石頭湯計畫因而產生。

參與石頭湯計畫的有醫院、社福系統，每個單位靈活運用長照服務各項內容如居家服務、日間照顧、居家醫療、居家護理、居家復健、居家營養、居家藥師等，並將長照服務深入社區，對長照2.0的落實有正面效果。

石頭湯計畫從105年9月開辦，原先在大同、松山、內湖、中正每區一里設據點，去年新增萬華區，今年擴增為12行政區皆有。

不過，現場有一名王小姐反映，敬老卡適用的長者多為行動方便者，盼能擴大用於居家照護、醫療，像她父親已高齡90多歲，敬老卡使用機率低。

台北市社會局長許立民在活動結束後，告訴中央社記者，長者的狀況可分為健康、亞健康、衰落、失能，針對長者不同的健康情形推出敬老卡、日照中心、石頭湯等措施，讓健康的更健康，失能者則能延緩。

許立民說明，敬老卡多用於交通、場館，主要是希望健康的長者能多動，延續健康情形，失能後則有日照中心，延緩失能與協助照護，石頭湯則介於兩者之間，提供整合性的醫療與生活照顧，當失能者的失能情形轉好時，可回到社區參與石頭湯計畫，形成動態流動循環。（編輯：李亨山）1070601

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