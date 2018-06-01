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〈AI 國家隊〉科技部揪三巨頭打造AI雲端平台 年

鉅亨網2018/06/01 15:27
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科技部積極推動「小國大戰略」AI 推展五大策略，預計在 5 年內投入 160 億元，部長陳良基今 (1) 日與華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠、廣達 (2382-TW) 董事長林百里、台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠共同宣布組成 AI 國家隊，將打造國家 AI 雲端平台，預計今年 12 月完成台灣第一個自研自製 AI 雲端平台，年底試營運、明年啟用。陳良基強調，AI 是台灣產業再起的一個契機，未來希望可以行銷到全世界。

科技部推動，國家實驗研究院高速網路與計算中心 (國網中心) 執行的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統 (AI 雲端平台) 建置案」，由台灣大、華碩、廣達所組成的團隊以 11 億元得標，將共同合作完成國家 AI 雲端平台。

科技部今日特別舉辦誓師大會，蔡明忠、施崇棠、林百里都親自出席畫押，強調會全力建置好這個雲端平台，蔡明忠表示，對科技領域不懂，是一隻笨鳥，但有決心不惜血本投資，台灣大在打造電信機房有充分經驗，也有電信級防護及監控能力，加上環島傳輸的光纖網路，針對的 AI 發展已準備好，會花更多錢。

施崇棠指出，在 AI 大趨勢崛起下，人類生活正在改變，未來每個人及產業鏈等，都好像在頭上長了天線，透過天線全部串連在一起，AI 變的無所不在，每個人包包括學習、工作、娛樂、健康、交通、社交、購物等，所有的生活型態跟思維，都將被徹底顛覆。

他表示，台灣科技產業有有厚實的基礎跟創新能量，面對全球挑戰，應該透過國家隊力量來打世界盃，匯集台灣伺服器、雲端、網路跟自有 AI 技術，投入 AI 產業發展，在大平台完成後，將提供產官學研 AI 運算服務。

林百里則指出，AI 將帶來新一波服務產業創業機會，帶來新的經濟，台灣不能缺席，在伺服器技術關鍵的突破、運算能力大幅度提升、運算成本降低下，讓 AI 更可普及，這次科技部打造的 AI 雲端平台是集結台灣產業的優勢及產品，包括台積電 (2330-TW) 及 Nvidia 的產品等。

他強調，30 年前用 PC 改變世界，現在要 AI 改變世界，台灣本地市場小，但是小歸小要團結， AI 是一個服務型的產業，要用聯盟來打，把人性  方便、低成本的服務帶到國外發展。

陳良基指出，AI 將會改變各個行業，過程中需要軟硬體的協助來促進 AI 的發展，除了雲端平台之外，還有物聯網，未來在雲端平台打造完成後，希望一半給產業使用，透過產業再推到全世界。

科技部指出，AI 雲端平台將具備計算效能達 7 PFLOPS、儲存容量達 50 PB 的整合主機，透過整合一站式的入口，提供 AI 訓練推理、大資料分析，與資料儲存管理服務；建置完成的 AI 主機除專用 AI 計算，也將有機會進入全球超級電腦 500 大排名的前 30 名。

科技部表示，這個案子是國內首度跨產業、跨集團的 AI 平台合作案，由國研院國網中心負責設計監造、台灣大負責符合國際標準的高規格機房建置及電信級資安維運、廣達負責 AI 運算及資料儲存平台、華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及 AI 應用整合。

科技部說，全案預計今年 8 月完成 AI 機房基礎配置，9 月完成計算主機硬體建置，10 月完成軟體佈建，12 月完成系統測試；透過 AI 雲端平台的建置，除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，更將成為國內最大資料市集與 AI 學習模式市集，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。

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