北美生技展4日登場 台代表團拚商機

BIO International Convention為全球最具規模的生物科技大展，今年為第25屆，將於6月4日至7日間在麻州波士頓登場，預計將吸引來自74個國家超過1萬6000位生技專家與業者共襄盛舉。

（中央社記者林孟汝台北1日電）行政院政委吳政忠2日將領軍，率領200多人的台灣代表團赴美參與BIO國際大展，除以國家力量提高台灣生醫的能見度，幫助業者開拓市場外，也盼吸納更多國外學人回台創新創業。

台灣代表團包括含科技部、衛福部、經濟部、農委會、中研院等政府代表；工研院、生技中心、藥技中心、國研院、農科院、國衛院等機構單位以及20多家生技業者等產官學研200多人。預定5日開幕的台灣館今年規模更擴大至24個攤位，群泰生技、康霈生技、資元堂、竟天等廠商更是首次參展。

行政院科技會報辦公室對中央社記者表示，台灣館今年也新增互動式實境展區，展示智慧醫療科技能量外，科技部成立的GLORIA國際產學聯盟也首次參展，自台灣館延伸出8個攤位的專區，展示研發技術以招募國際合作夥伴；台北市政府也首度遴選5家績優生技公司一同參展。

今年櫃買中心與台灣證券交易所首次參與生技展系列活動以宣傳台灣資本市場優勢；另外，國家生技研究園區的創服育成中心，也將於6月6日在大會GlobalInnovation Hub中，以「BioHub Taiwan, ServicesAll-In-One」為題，強化一條龍服務，建置台灣成為亞太地區生醫創新樞紐。

值得注意的是，波士頓台灣人生物科技協會3日舉行年會，代表團也將透過與海外年輕學者座談，介紹政府具體作為與傳遞台灣生醫產業能量，以吸納國外學人回台創新創業。

同日，財團法人生物技術開發中心與新英格蘭玉山科技協會上午共同舉辦台灣生技商機論壇(TaiwanBiotech Forum 2018)，以醫療保健與生醫創業創新為主軸，邀集國際生技製藥廠商領導人、風險投資評估家以及學術研究專家等與會交流，並安排來自台灣的10家生醫潛力廠商展示其研發技術與科技成果，提升台灣生醫創新的國際能見度。

本次行程來到全球創新重鎮的波士頓，特別安排參訪國際最大的非營利創業加速器及創業競賽機構－MassChallenge，以及國際知名大廠研發中心(包括德商默克、美商默沙東、美國嬌生集團等)，期望透過與國際互動交流，促成更多的合作與發展契機，共同推動生醫科技創新，讓台灣成為亞太地區醫藥研發、製造及產業創新的重要國際夥伴。（編輯：楊凱翔）1070601