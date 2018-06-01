劉棟拼布在日首度展出 震撼日人視覺

這次是劉棟的拼布作品首度在日本展出，共展出30件作品，每一件都讓人看得直喊：「實在太精彩」。現場可看到許多多喜愛拼布的人一會兒對著他的作品湊近看，一會兒又往後退幾步凝視讚嘆：「簡直是畫作」。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）台灣拼布藝術家劉棟應邀參加第一屆橫濱拼布藝術嘉年華展，他獨創的馬賽克拼布加上「亂貼」新技法的拼布作品令人嘆為觀止，擄獲許多日本拼布愛好者的心。

劉棟以花布碎片作創作媒材，結合攝影寫實和電腦解析的技法首創馬賽克拼布。利用眼角膜混色效果，整體呈現彷如20世紀初法國新印象派及點描派畫作，造成視覺的錯視，在有限的畫布上將成千萬片繽紛方塊拼接成栩栩如生、色澤多彩的作品。

為了讓作品更為細緻精細，近期他更自創了亂貼的新技法，更能展現出作品的陰暗面和立體面，賦予作品更多的層次與深度。

劉棟昨天下午在展場上還開班教授課，他風趣的教學內容，讓很多平時就愛做拼布的日本婦女聽得津津有味。

劉棟對中央社記者表示，他的拼布作品所用的顏色不是傳統的日本人的顏色，而是一個新的潮流，他自創的潮流，這次在日本展出，很多人都想知道是怎麼做出來的，其實他只是「用布作畫」。38年前他就開始做這些馬賽克之類的作品，他也曾用磁磚、石頭、木頭，後來才用布來創作。

他站在一副呈現他小孫女的拼布作品前說：「這副作品算是比較傳統的作法，後來遇到瓶頸，所以我開始走出另外一條路，從這裡演化出來像現在我在做的畫作，比較自由的裁切的方式。所以我教學時告訴他們這叫做亂貼。」他利用很多花布的花紋、顏色創作，做出富有立體感的作品。」

5月30日這項活動開幕當天，駐日代表謝長廷和代表處文化中心主任朱文清到場祝賀並聽劉棟的演講。謝長廷看展時，看到一些富特色的作品，希望劉棟能借展。

日本常舉辦拼布展，被問到為何這次才首度在日本展出時，劉棟說，日本人的創作非常傳統，很仔細的在看每一針的縫紉，但他採用的是非常粗獷的作法，完全是亂貼，不照規矩來，做出來的作品，遠看像一副畫，近看就像拼布。

在神奈川縣教導拼布的村上美樹昨天到展場上觀賞。她說，是為了劉棟作品才特地到場，因為從未見過這麼獨特的拼布技法，讓拼布有立體感是她想追求的。

在觀賞劉棟的作品之後，村上美樹讚嘆不已的說，就像透過相機的觀景窗看到實物一樣。原本是肉眼看不出來的，看透過相機就可看得出圖像，實在太有意思了。她還大讚劉棟的作品呈現出大膽的風格，讓人感受到很強的震撼力。有像劉棟這種海外來的拼布藝術家，讓她獲益良多，內心充滿感激。

劉棟生於屏東，1960年移居巴西並就讀聖保羅藝術學院，1968年至美國就讀紐約視覺藝術學院。長期旅居美國之後，目前住在高雄，持續進行拼布創作。1070601