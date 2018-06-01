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鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（下）

今日觀點2018/06/01 15:00
鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（下）（圖／今日觀點）
鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（下）（圖／今日觀點）

社會風氣不再封閉，同志經濟從歐美燒往亞洲，新興處女地大家都想搶先插旗。2016年，連淘寶網都創辦旅行團，送十對中國同志伴侶赴美結婚。台灣則從早年晶晶書庫一支獨秀，到近年冒出的同志咖啡廳、三溫暖、PUB，小至束胸店大到遊輪派對應有盡有，但對婚紗業而言同志市場可不是塊大餅。

周周笑說，十五年走來一樣困難，在於同志是小眾，加上市場定位因素客源更為稀少。

「拍婚紗幾萬起跳不像喝咖啡一兩百可以搞定，要扣掉年齡層、經濟狀況和感情不穩定等因素。有些同志換伴侶不輸異性戀，要到能走到結婚這步且願意拍婚紗照者本身有限。」再者，法案尚未通過也會影響同志拍婚紗照的意願，「有些同志認為法令沒通過拍了不是真的意義不大，去掉這些因素剩下會來拍的少之又少。」

面對市場狹小，尚典工作室創立之初也曾差點經營不下去，基本消費門檻就壓得員工喘不過氣，「我們也問自己定位在哪，不想拍感情不穩定的，用賺錢的角度來看這樣絕對經營不下去，但我們也不想只做幾千塊什麼都拍的寫真館，也許那樣會賺錢，因為小朋友都願意拍而且他們較容易換伴侶，幾千塊花得起。」

周周說，相較於十五年前的氛圍台灣現在更為開放，一路走來遇到的感動多過非議。（圖／周尚樺提供）
同志婚紗屬於高階消費，加上客群有限以至於經營上格外不易。（圖／周尚樺提供）

尋找定位還要因應時代潮流，尚典工作團隊幾年前選擇收掉位在天母圓環的實體店面，「過去我們有攝影棚也提供禮服、婚紗，但現在模式改變了，台灣的模式是禮服和西裝到專門店租，不需要婚紗工作室準備這麼多，所以我把我們的賣掉改用合作模式。」

圓環實體店面走入歷史，從有據點的攝影棚變成逐客源而居的工作室時代。婚紗攝影業轉型工程不分異同，也連帶席捲傳統婚紗街，過去的婚紗店是客人進來訂包套，所有服務店家全包，工作室則傾向容納更多個人色彩，「年輕人來找工作室會傾向自己去外面找禮服公司，不想只被一家綁住，想在外面挑自己喜歡的衣服再帶來找人拍照。」

資本額小無法辦婚紗公司，但工作室有其策略，可以做得更為精緻和人性化。周周表示，現代人因為工作繁忙，碰上終身大事構思的時間多半很有限，於是傾向花錢請婚顧公司做企劃，但同志族群和異性戀不一樣，人性化客制較能打動同志的心，「同志圈跟異性戀有點不一樣，同志的感情維繫度比較不容易，在心思或巧思上會特別傾向用自己的想法，比較不會想花錢購得。」

「我發現同志都喜歡自己來，變成我們這邊的婚顧企劃需要聽客人的意思幫他佈置，我們只是執行但斟酌給意見，互相討論。」就像情侶相處的老派浪漫，自己做的禮物最有誠意。

同志傾向親力而為打點細節，但外界多半將婚紗與結婚掛鉤，法案尚未通過仍有同志選擇拍婚紗，究竟婚紗對同志的意義為何？周周說，婚紗照對同志而言可分為兩個層面。

「有人覺得等通過才要拍，另外一部分覺得可能不會通過，也不在意到底會不會通過，但感情是自己的事，通過與否已經不在意，我只想給另一半承諾。」

婚紗照不是手機拍照虛晃兩招，婚紗照是一種儀式和承諾。

周周說，異性戀拍婚紗照的原因很多種，有時是迫於現實例如父母催促或懷孕，但這些情況同志很少遇到，「同志是想拍才來出於兩人都有心。當他們都想這麼做，照片拍出來的火花也會跟拍異性戀不一樣。再來，講實在話，異性戀步入婚姻不只拍婚紗還有各種養家預算和經濟壓力，同志比較沒有這些壓力，他們想要的會盡量去達成。」

婚禮對異性戀而言是步入家庭生活的前的儀式，取而代之的不再是浪漫，而是柴米油鹽式的現實生活，婚紗照像是留住最後一抹浪漫也像對往昔的告別，但周周話鋒一轉，「他們（同志伴侶）覺得這輩子這件事就是他的大事，但另外一個角度來講也是沒辦法，也許他們也想達成像異性戀那種模式，但沒辦法得到……。」

婚姻法案尚未生效，但同志仍願意拍婚紗，在於希望給彼此承諾。（圖／周尚樺提供）
婚姻法案尚未生效，但同志仍願意拍婚紗，背後原因在於希望給彼此承諾。（圖／周尚樺提供）

幫同志伴侶執掌終身大事，這場浪漫的粉色經濟近年也席捲到異性戀，業者爭相搶攻灘頭堡，但市場真相僧多粥少，話題熱度一過倒在沙場上的業者不在少數，「不要看同志遊行每年上看十萬人都是商機，其實不見得，女生雖然愛拍照，但男同志大部分喜歡拍照的比率偏低，男同志的消費在其他區塊。男女客戶群比也例差很多，五對裡只有一對是男同志。」

撥去粉紅色的糖衣，市場甘苦周周可沒有少嚐，要扣除的因素太多，加上拍照受限於天氣，太冷太熱、颱風或梅雨季都會影響顧客拍照意願，掐頭去尾，一年僅剩的時間十分有限。問她多久有一對客人上門？「三個月一案，轉型後也不是當正職，外面還有其他工作來養這間工作室，唯獨這樣才有可能繼續下去。」

國內市場小，但也預示著想生存就必須向外開拓。周周說，目前工作室的國外客戶比本地多，最多的是香港，再來才是台灣、新加坡與馬來西亞，而綜觀整個婚紗攝影產業，台灣婚攝在國際已有一定聲譽，加上價格較低廉又沒有宗教包袱，國外同志旅遊團會將台灣視為友善據點，來台觀光兼拍照其實頗具潛力。

「台灣的婚紗攝影很強也很多點子，以日本來說，日本婚攝第一很貴，再來就是很傳統，日本的景固然有自己的特色，但台灣的強項就是很活潑。」和日本旅行團談合作，也許機會不小。

鑑於台灣的友善氛圍，國外同志旅行團來台踩線意願提高，粉色經濟崛起，也成為兵家必爭之地。（圖／pixabay）
鑑於台灣的友善氛圍，國外同志旅行團來台踩線意願提高，粉色經濟崛起，也成為兵家必爭之地。（圖／pixabay）

為了捧起同志婚攝的飯碗不能只做國內市場，海外談生意日顯重要，拍照的同時還要想著找出路，這行走來辛苦，但相較於回外頭的婚攝公司上班，周周說同志婚攝工作室的拍攝方式是在外頭闖蕩不曾有過的體驗。

十五年走來，當年的實體店面已消失，周周回憶，成立之初第一對伴侶是香港客戶，十年後客戶回台灣參加同志大遊行，「他來找我時用樂高做了以前實體店面的外觀，包括藍色的窗戶和信箱號碼。十幾年過去了，我們自己都快不記得了，但他還記得你。」

因為市場小，經手過的客戶往往會變為朋友，加上對每一對伴侶的相處模式、故事都很熟悉，有時還會碰到客戶回來訴苦。

「很多客人即便拍了婚紗還是問到底要不要跟家裡說開，我說不用講啦用做的，用講的家裡還是擔心，把自己做好家裡會自行觀察。幫客人做感情諮商這部分花的時間比拍照還多，我都覺得要另外收費哈哈，但人生嘛，能拉人家一把總是不錯。」商業利益講多了反而過於現實，她說這行就是小而美，賣服務也賣人情，講感動比較實在。

鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（上）

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