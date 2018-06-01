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鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（上）

今日觀點2018/06/01 15:00
鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（上）（圖／今日觀點）
鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（上）（圖／今日觀點）

「每對客戶來，我們先聊你們怎麼認識、在哪認識，愛情故事就像一部劇本。」同志婚紗攝影師「周周」，本名周尚樺，在鏡頭內裝載故事，還要詮釋得盡善盡美，周周自有一套觀點：「我們跟客戶再討論這樣的故事適合哪些拍攝地點，希望地點有它的意義，而不是喜歡拍哪就拍哪。」

每對伴侶都有自己的故事，有人是咖啡店情緣，有人在清邁定情，不同的地點要有不同的巧思。周周曾執掌喜餅廣告男主角何祥和王天明的婚紗照，32年前何祥參加王天明的大學畢業典禮，那天是兩人第一次合照，「我想，三十年後他們穿上婚紗（西裝），我們再回到一模一樣的地點拍照，不只動作，希望連背後時鐘上的時間都一樣。」為什麼最後時鐘上的指針位置不一樣？她笑說，「我們年紀大了嘛，下午四點的時間要睡午覺，哈哈哈。」

問周周對婚紗攝影的定義是什麼？她說婚紗攝影是紀錄每對伴侶的愛情，希望伴侶在看相本時會回憶且珍惜。

「把人拍瘦拍高、拍好看現在ＰＳ都可以做到，但能不能拍出一種溫度跟故事？幫助他回憶我們當初怎麼認識，到現在我們怎麼結婚。有意義的結婚照是翻開它的時候，回憶會自然湧出，是很棒的愛情故事書。」

時間帶有主觀的記憶，用刻度、日曆度量的十年跟實際上充滿生活經驗的十年並不相同，這是人類在生活中經驗時間的方式，如何保留跟再現這種經驗，不僅考著攝影師的技術也考驗著美感。

「我喜歡捕捉那一瞬間，喜歡看人跟人的互動本身也喜歡互動。」周周當年從商業攝影起家，專拍汽車、桌子等商品，「很無聊，想跟它講話都沒辦法。做久了覺得不是興趣，轉去拍人才覺得很好玩」。

相較於物件，拍人像狀況百百種，「拍人情緒沒弄好、沒抓到那一瞬間的神態，過了就沒了，這種瞬間不能重來。」人的肢體、眼神每刻都不一樣，說起拍人倒像一種須臾即永恆的技藝，

何祥（右）與王天明愛情長跑三十二年。（圖／周尚樺提供）
何祥（右）與王天明愛情長跑三十二年。（圖／周尚樺提供）

由學徒升上攝影師，周周進駐一般婚紗店工作，她說會出來創業機緣來得很突然。

十五年前圈內朋友想拍婚紗照，未料拍攝過程不盡興、拍完也不盡如人意，人生大事換得一場尷尬經驗，「時間推到十五年前，人家看到這身打扮、兩個女生牽手擁抱，還是會用異樣眼光看待。當要拍一些親密鏡頭攝影師自己也卡卡，內心的顧慮和障礙讓他們表情都不自然，從化妝到拍照整個尷尬到不行。」

為了幫朋友圓婚紗夢，周周招集幾位同在攝影圈、婚紗業的同志朋友，幫當事人重拍一次，「我們那天就像一起出去郊遊，去了陽明山跟淡水，大家玩在一起。雖然主角是新人，但一群朋友彼此開心我也順手幫他們拍。這樣的氛圍很自在，但他們去一般婚紗店可能無法這麼自在，我覺得同志會需要這樣的服務。」

周周和同伴於2004年創立台灣第一家同志婚紗攝影尚典工作室，開業至今走過十四年。目前團隊內有兩位女同志攝影師、一位男同志攝影師，以及兩位女同志化妝師。加入團隊的首要條件必須是同志，要把服務做到客戶心坎裡，同志還是最懂同志的心。

談起同志的需求，周周表示，即便地點、景色是照片精髓，但同志跟異性戀比仍有不同。「喜歡的地點其實差不多，唯獨不一樣的是同志比較怕人多。」

台灣風氣說來開放，但婚紗照難免引來注目，周周說同志穿上婚紗往往會比較害羞，「會走入拍婚紗這個階段，感情穩定度已經到達一定階段，心態不一樣，不像年輕人一樣愛秀。大部分而言他們容易緊張、不喜歡人太多，選的地點會避開觀光景點和假日。」

攝影師周周說，從業以來遇到的非議很少，更多的是感動。（圖／記者許維寧攝）
攝影師周周說，從業以來遇到的非議很少，更多的是感動。（圖／記者許維寧攝）

標榜同志專門實賣的是一份歸屬和理解，但時序推回十五年前，創業之初礙於社會風氣和外界眼光，工作室成立時還得考慮到友善程度，「當年有同志店家被找碴，所以也要考慮一個對我們自己跟客戶都友善的據點，那時候選在天母是認為比較安全友善。我們剛開始都走得很低調，沒做廣告行銷，只靠圈內朋友互相介紹。」

周周說，天母很nice，那時候不只做婚攝也幫鄰居拍證件大頭照，台灣人不會抗拒「同志專屬」，能夠發展出一定規模的同志經濟，也在於台灣整體的氛圍越趨和善，「十五年前，路人看到還是會竊竊私語，要不就很認真在看到底是男的還是女的、兩個男的怎麼手牽手，現在不一樣了。」

工作室經手客戶有男有女，隨客戶去戶外拍照，路人經過看到新郎倌手牽手，還會隨口喊聲：「恭喜喔，兩個都很帥。」媽媽牽女兒路過，女兒問為什麼新娘抱在一起，媽媽機會教育女兒即便兩位女性也可以相愛。「我心裡很感動啊，新人聽了當然也很開心。我也os媽媽之前是不是跟女生在一起過？不然媽媽怎麼這麼懂。」

拍過同性戀與異性戀，周周說從同志身上看到的感動更多。賣的是感情也和客戶交心，但這項感性的行業，還是會碰上最現實的難題。

鏡頭裡的愛情時光　專訪同志婚紗攝影師周尚樺（下）

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