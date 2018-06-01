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清涼一夏不留記號　皮秒雷射去除惱人斑

記者林雁茹／台北、高雄報導2018/06/01 16:02
▲隨著年齡增長，肌膚問題困擾不少人，雖然可透過保養來預防改善，但如果想要立即見效、一次解決肌膚所有問題，高效率的醫美技術是不錯選擇。（圖／公關照片）
▲隨著年齡增長，肌膚問題困擾不少人，雖然可透過保養來預防改善，但如果想要立即見效、一次解決肌膚所有問題，高效率的醫美技術是不錯選擇。（圖／公關照片）

隨著夏天腳步慢慢到來，太陽也越來越毒辣，為了消暑，很多人會到海邊玩水上活動，在太陽底下曬一整天都不自覺，結束行程回家後，才發現身上曬紅、曬黑，最可怕的是臉上冒出曬斑，需要2到3個月以上的時間才能慢慢淡化，實在不知該拿這些惱人的「夏天記號」如何是好？

美上美診所皮膚專科莊盈彥醫師指出，斑點及暗沉可藉由雷射來改善，當臉上的黑色素被雷射光擊碎之後，人體會自然將黑色素代謝掉。近來頗受歡迎的「探索皮秒」，是一種超短脈衝雷射，能在短時間擊發很強的能量，將皮膚中的黑色素震碎，稱為「光震波效應」。比起以往的除斑雷射，皮秒雷射可將雷射的能量集中在10的負12次方秒極短的時間內擊發，相較除斑雷射10的負9次方秒，皮秒雷射之擊發速度可說是快上許多。

探索皮秒除了能美白、除斑、去除刺青，還能撫平細紋、緊緻皮膚，也能一併改善惱人的痘疤問題。莊盈彥醫師強調，皮秒雷射對於淺層甚至中層的痘疤凹洞，雖能有效快速的改善，但由於大多數人的痘疤型態屬於混合性，可能須合併其它治療方式，因此建議患者還是要先找專業醫師診斷，依需求制訂符合自己的治療計畫。

林政賢皮膚科診所院長林政賢醫師說明各種影響肌膚的因素，隨著年齡增長、環境（如日曬、空汙）及不當的化妝習慣等影響，像是曬斑、肝斑、暗沉、皺紋、痘疤等肌膚問題困擾不少人，雖然平常可透過保養、防曬來預防改善，但如果想要立即見效、一次解決肌膚所有問題，高效率的醫美技術是不錯的選擇。


▲林政賢醫師提醒，目前市面上的皮秒雷射有許多機型，選擇通過美國FDA、歐盟CE以及台灣TFDA等認證，美麗有保障。（圖／公關照片）

過去常採用傳統雷射的方式來解決肌膚問題，但往往除斑不成，還發生反黑狀況，越除越糟！對此林政賢醫師表示，比起傳統的除斑雷射，探索皮秒雷射可降低反黑機率，是愛面族的新選擇。除了擊發速度快，再加上瞬間功率高達1.8GW的輸出功率，施打時可以更精準、集中，讓周遭的皮膚組織不會受到傷害，可減少色素沉澱、疤痕等副作用產生。

除了上述特點之外，探索皮秒雷射因為輸出功率大，使用的光點也較大，故雷射光能量可以均勻的穿透至肌膚真皮層，提高清除色素的效率，並降低反黑等副作用的發生。在改善臉色暗沉、黑斑、膚色不均、毛孔粗大等方面，較傳統淨膚雷射治療能縮短近一半的治療時間。

至於選擇療程時，應該注意哪些事項？林政賢醫師說，目前市面上的皮秒雷射有許多機型，重點還是在是否通過美國FDA、歐盟CE以及台灣TFDA等認證，建議民眾可以這3項認證做為選擇療程時的參考依據，治療安全相對有保障。而療程後該如何維持良好效果？醫師提醒，除了體質，療效的維持也與環境有很大關係，因此建議術後一定要做好防曬、保養功夫，勤擦美白、保濕保養品，才能延續美麗，讓斑點、細紋不再上門。

關鍵字皮膚科探索皮秒雷射除斑莊盈彥林政賢
泰雅族語介紹台灣　尖石孩童圓夢痘友不再受苦！　除粉刺痘痘有新招

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