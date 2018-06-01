義大利風險猶在！資金加速撤出歐洲股債基金

而歐洲債券基金則單周流失 13 億美元的資金，今年迄今為止，資金的淨流量下降至 20 億美元。

根據 EPFR Global 數據，以西歐為主的股票基金 Western Europen ETF 承受連續 12 週的的資金外流，截至 5 月 30 日的一週，單周資金出逃高達 45 億美元，大幅超越上週的 23 億美元，今年迄今已流失 133 億美元的資金。

儘管義大利民粹主義政府亮一線生機，但政治前景仍充滿不確定性，投資者對該地區金融市場動盪感到擔憂，使得資金持續加速外流歐洲股票與債券基金，歐元區本週處於高度波動狀態。

義大利五星運動黨以及極右派的聯盟黨嘗試組閣，推派疑歐派經濟學家 Paolo Savona 出任財政部長，此舉遭義大利總統 Sergio Mattarella 阻止，市場擔憂義大利恐需進行重新選舉，而該選擇可能將被視為是否離開歐元區的公投。

此情況在 31 日出現轉機，Mattarella 同意讓 Savona 出任財政部長，而原先放棄組閣的 Giuseppe Conte 亦同意回鍋出任總理，歐洲第一個民粹主義政府重燃生機，但投資者仍須對義大利和歐洲情況持謹慎態度。

《金融時報》報導，永明資產管理的投資研究部門總監 Dec Mullarkey 表示：「你必須非常謹慎，即使此政府已成立，但也可能在之後會陷入困境。對投資者而言，現在還處於初期階段，要對義大利狀態採取立場還言之過早。」

在過去兩週飆升超過 100 基點的義大利 10 年期國債殖利率，在週四回落至 2.7688%，2 年期義大利債殖利率則從高點 2.77% 下滑至 1.07%，但仍然比 5 月出水平高上許多，當時殖利率呈現負值。

義大利 10 年期國債殖利率走勢

截至 5 月 30 日，義大利 FTSE MIB 指數單週跌幅達 4.86%，31 日收在 21784.18 點。STOXX 歐洲 600 指數在同一期間下跌 1.8%。