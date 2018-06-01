NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈恭喜！瑪莎升格當爸　喜迎龍鳳胎電玩遊藝場聚會　女員工爛醉遭性侵8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

義大利風險猶在！資金加速撤出歐洲股債基金

鉅亨網2018/06/01 15:41
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

儘管義大利民粹主義政府亮一線生機，但政治前景仍充滿不確定性，投資者對該地區金融市場動盪感到擔憂，使得資金持續加速外流歐洲股票與債券基金，歐元區本週處於高度波動狀態。

根據 EPFR Global 數據，以西歐為主的股票基金 Western Europen ETF 承受連續 12 週的的資金外流，截至 5 月 30 日的一週，單周資金出逃高達 45 億美元，大幅超越上週的 23 億美元，今年迄今已流失 133 億美元的資金。

資金
Western Europen ETF 連續 12 週資金外流

而歐洲債券基金則單周流失 13 億美元的資金，今年迄今為止，資金的淨流量下降至 20 億美元。

義大利五星運動黨以及極右派的聯盟黨嘗試組閣，推派疑歐派經濟學家 Paolo Savona 出任財政部長，此舉遭義大利總統 Sergio Mattarella 阻止，市場擔憂義大利恐需進行重新選舉，而該選擇可能將被視為是否離開歐元區的公投。

此情況在 31 日出現轉機，Mattarella 同意讓 Savona 出任財政部長，而原先放棄組閣的 Giuseppe Conte 亦同意回鍋出任總理，歐洲第一個民粹主義政府重燃生機，但投資者仍須對義大利和歐洲情況持謹慎態度。

《金融時報》報導，永明資產管理的投資研究部門總監 Dec Mullarkey 表示：「你必須非常謹慎，即使此政府已成立，但也可能在之後會陷入困境。對投資者而言，現在還處於初期階段，要對義大利狀態採取立場還言之過早。」

在過去兩週飆升超過 100 基點的義大利 10 年期國債殖利率，在週四回落至 2.7688%，2 年期義大利債殖利率則從高點 2.77% 下滑至 1.07%，但仍然比 5 月出水平高上許多，當時殖利率呈現負值。

義大利10年期國債殖利率走勢
義大利 10 年期國債殖利率走勢

截至 5 月 30 日，義大利 FTSE MIB 指數單週跌幅達 4.86%，31 日收在 21784.18 點。STOXX 歐洲 600 指數在同一期間下跌 1.8%。

FTSE MIB指數本月走勢
FTSE MIB 指數本月走勢
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字義大利歐洲歐盟歐元歐元區afp公債殖利率基金headline
〈AI 國家隊〉科技部揪三...日本東芝：已完成半導體部門...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan