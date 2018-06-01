NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁: 盼中油總部遷高雄圖書館客製化服務　像家一樣溫暖8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

野鳥中途之家　訓練傷鳥飛行與覓食能力

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/01 16:27
▲受傷的大冠鷲經過手術治療，借用野鳥中途之家場地練飛。（圖／新北市動保處提供）
▲受傷的大冠鷲經過手術治療，借用野鳥中途之家場地練飛。（圖／新北市動保處提供）

一隻大冠鷲去(106)年11月受傷被送到台灣猛禽研究會救傷站，經過治療，向新北市動保處借用座落石碇區小格頭的野鳥中途之家，讓手術後的大冠鷲練飛練飛，評估是否適合野放。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，這隻大冠鷲因為嚴重體內創傷及骨折，經由4個月治療後，今年3月開始練飛，小格頭苗圃有足夠空間觀察牠飛行的狀況，因此在動保處人員協助下，大冠鷲在第9號猛禽訓練籠練飛，不過，飛行狀況未達預期，經評估後不適合野放，需要持續醫療復健。

動保處長陳淵泉表示，石碇區小格頭苗圃屬半自然環境，在考量野鳥救傷復原期間需要較大空間訓練飛行與覓食能力，適合作為野鳥野放前的中繼站及重大傷病禽鳥的長期收容所，因此於石碇區小格頭苗圃設立野鳥中途之家，提供野鳥一個恢復健康，回歸大自然的場地。

內部設有通用野鳥訓練籠4間，猛禽訓練籠5間，佔地約為600平方公尺，收容禽鳥多為猛禽，有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹、松雀鷹及領角鴞等，皆屬台灣原生種鳥類，多年來野鳥中途之家已收容過許多傷鳥，偶爾也會給小型哺乳動物作野放前模擬環境。

農業局長李玟表示，自然保育的推行工作，不能單單倚靠救傷與野放，更重要的是全民生態保育與友善農業觀念，野鳥中途之家的存在，也不單只是成為鳥類救援後盾，也藉此不斷宣導民眾生態保育觀念。

關鍵字大冠鷲台灣猛禽研究會救傷站小格頭野鳥中途之家
幫助弱勢學生就學光華高中全校師生　同慶吃西瓜

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan