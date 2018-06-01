野鳥中途之家　訓練傷鳥飛行與覓食能力

一隻大冠鷲去(106)年11月受傷被送到台灣猛禽研究會救傷站，經過治療，向新北市動保處借用座落石碇區小格頭的野鳥中途之家，讓手術後的大冠鷲練飛練飛，評估是否適合野放。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，這隻大冠鷲因為嚴重體內創傷及骨折，經由4個月治療後，今年3月開始練飛，小格頭苗圃有足夠空間觀察牠飛行的狀況，因此在動保處人員協助下，大冠鷲在第9號猛禽訓練籠練飛，不過，飛行狀況未達預期，經評估後不適合野放，需要持續醫療復健。

動保處長陳淵泉表示，石碇區小格頭苗圃屬半自然環境，在考量野鳥救傷復原期間需要較大空間訓練飛行與覓食能力，適合作為野鳥野放前的中繼站及重大傷病禽鳥的長期收容所，因此於石碇區小格頭苗圃設立野鳥中途之家，提供野鳥一個恢復健康，回歸大自然的場地。