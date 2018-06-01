川金風暴前寧靜 新加坡市井小民反應大不同

（中央社新加坡1日綜合外電報導）新加坡飯店房間陸續被搶訂一空，警方準備封鎖全市，數千名記者摩拳擦掌，預定飛到新加坡採訪最受世人矚目的場面：美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會。

美國和北韓高階官員展開搶救「川金會」大作戰，如火如荼籌備這場預定6月12日在新加坡舉行的歷史性高峰會。對於大批媒體和外交官員即將湧入，新加坡民眾反應兩樣情，有些人比較擔心他們平靜的生活可能受影響，有些店家則是嗅到商機。

法新社報導，多名參與籌備川金會的不具名消息人士表示，預料會有大約3000人申請媒體採訪證。新加坡上一場可以相提並論的盛會就是2015年的「馬習會」，不過川金會的媒體陣仗，應會很容易就勝過馬習會。當年有數百名記者見證兩岸領導人習近平和馬英九會面。