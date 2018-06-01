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中央社

川金風暴前寧靜 新加坡市井小民反應大不同

中央社2018/06/01 15:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡1日綜合外電報導）新加坡飯店房間陸續被搶訂一空，警方準備封鎖全市，數千名記者摩拳擦掌，預定飛到新加坡採訪最受世人矚目的場面：美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會。

美國和北韓高階官員展開搶救「川金會」大作戰，如火如荼籌備這場預定6月12日在新加坡舉行的歷史性高峰會。對於大批媒體和外交官員即將湧入，新加坡民眾反應兩樣情，有些人比較擔心他們平靜的生活可能受影響，有些店家則是嗅到商機。

法新社報導，多名參與籌備川金會的不具名消息人士表示，預料會有大約3000人申請媒體採訪證。新加坡上一場可以相提並論的盛會就是2015年的「馬習會」，不過川金會的媒體陣仗，應會很容易就勝過馬習會。當年有數百名記者見證兩岸領導人習近平和馬英九會面。

儘管全球領袖屏息以待，日益期盼川金會能促使北韓永久放棄核武計畫，部分新加坡民眾更關心的是人潮湧入，造成生活上的不便。

張安東尼（Chang Anthony，音譯）問說：「政府可以宣布這個特殊的日子全國放假一天嗎？」克雷恩（Timothy Klein）則感嘆：「慘了，世上兩個最不受歡迎的領導人要為了世界和平來到這裡。」

屆時維安肯定會非常森嚴，川金會會場周圍將有為數眾多的警察派駐和封路措施。

不過新加坡國立大學東亞研究所研究員林大偉（Lim Tai Wei）淡化川金會恐造成廣泛干擾的疑慮。他告訴法新社：「大家得記住這個國家2015年有舉行馬習會的經驗，先前也接待過幾位美國總統。」

除此之外，店家也嗅到商機。有業者推出「川」、「金」特調酒，甚至推出「美國決戰北韓」的活動，讓顧客玩遊戲中也能搭上時事熱潮。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1070601

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