新世代反毒策略民調 法務部：68%受訪者肯定

（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部今天表示，「107年政府反毒作為滿意度」第一季調查出爐，68%的受訪者對政府過去一年在緝毒、防毒、拒毒、戒毒等不同工作面向上給予肯定，但仍有進步空間。

法務部發布新聞稿指出，為蒐集、分析國人對政府反毒作為的看法，以作為評估相關施政表現的依據，國家發展委員會委託民意調查公司辦理民國107年政府反毒作為滿意度民意調查，第一季調查結果已出爐。

民調顯示，對於政府反毒工作表現，68%受訪者表示整體而言感到滿意；對提高販毒刑度及沒收販毒所得的修法方向，87.6%民眾感到滿意；對於查獲毒品數量成效、以毒品防制作為校長升遷參考等做法，超過7成民眾支持。