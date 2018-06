瑪莎與老婆謝葦怡結婚4年,今年2月公布懷孕喜訊,謝葦怡時常在IG分享自己懷孕歷程,對於網友詢問性別、預產期都沒做出說明,今日下午瑪莎在臉書寫上「2018年五月,雙子座的弟弟和妹妹,終於在家人朋友們殷殷的期盼中,一起加入我們的家,來到了這個世界。」當時粉絲看到謝葦怡肚子特別大,在猜測是否為雙胞胎,如今瑪莎公布喜訊,歌迷也為他感到喜悅。



▲謝葦怡懷孕肚子特別大,當時被猜測是否為雙胞胎。(圖/翻攝謝葦怡IG, 2018.06.1)

瑪莎引用艾爾頓強的歌詞寫道:「How wonderful life is,While you are in the world.」還說自己身為星戰迷,將兒子和女兒名為「路克Luke和莉亞Leia」,最後感謝醫護人員照料。



▲瑪莎臉書全文。(圖/翻攝瑪莎臉書, 2018.06.1)