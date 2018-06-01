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〈AI 國家隊〉台灣大結合AI、物聯網應用 蔡明忠

鉅亨網2018/06/01 15:57
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台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠今 (1) 日指出，AI(人工智慧)、Big Data (大數據) 和 Cloud(雲端) 將成為改變人類生活最重要的下一步，未來將結合 AI 與物聯網，積極應用在台灣大及富邦集團相關領域，台灣大已積極培育大數據分析和 AI 領域人才，在 5G 世代來臨前提早做好準備。

台灣大、華碩 (2357-TW)、廣達 (2382-TW) 在 AI 領域結盟組成「台灣人工智慧 A Team」，台灣大指出，此案子不僅是國內歷來金額與規模最龐大的 AI 雲端大資料計算平台，從 AI 晶片、高階伺服器製造、平台建置、應用服務規劃及開發，全面進行上中下游垂直整合，更是資通訊軟硬體大廠、電信與金融領域的跨集團產業合作。

台灣大指出，台灣人工智慧 A Team 經過數個月的溝通與商談，在確定三方理念一致且專長領域互補性最高後成軍，建置案分工部分，台灣大負責機房建置、資安與維運；華碩負責雲端伺服器、雲端服務平台與 AI 應用整合服務；廣達負責 AI/HPC 運算及資料儲存平台；團隊預計前兩年先在國內建置 1～2 個 AI 雲端服務平台，支持國家 AI 發展戰略，確保三方整合最佳化。

蔡明忠今日在科技部的誓師大會中指出，這一次參與 AI 雲端平台的建置，廣達董事長林百里的確發揮穿針引線的功能，也是第一次為了嚴肅的事情打電話給我，以而且不只打一次，因此，已經有決心要不惜血本，所以到科技部畫押。

蔡明忠表示，台灣大有高階智慧資料中心規劃、建置與維運的經驗，加上電信資安防護能力，包括多層次 DDoS 防禦服務、即時監控 SOC 等全方位資安服務，還有遍布全台的高速光纖網路，這些都是人工智慧平台最堅強的基礎。

他強調，未來將結合 AI 與物聯網，積極應用在台灣大及富邦集團相關領域，除了富邦集團跨金融、電信、媒體、電商等領域，有全台最大最真實的應用數據可供分析，另外，台灣大旗下的台灣大客服、行動廣告品牌 TA Media 都採用大數據分析來進行客戶服務及精準投放廣告。

蔡明忠 說，OTT 影音加值服務則包括 myVideo、MyMusic，都可依客戶使用行為進行精準分析，提供最適化智慧服務；電商平台 momo 購物網的倉儲管，也是科技化的管理。

蔡明忠表示，富邦金旗下富邦產險已發展出 AI 智能核賠系統，有 60% 的健康意外險理賠是透過 AI 來完成；這些服務的背後，靠的就是將帶領人類進入下一步的｢A.B.C.」，分別是 AI(人工智慧)、Big Data (大數據) 和 Cloud(雲端)，將成為改變人類生活最重要的一個階段；未來在大數據分析、AI 發展及金融科技的創新應用方面，可預期台灣大將可掌握足以顛覆市場的領先優勢。

蔡明忠強調，因應 5G 新世代來臨，全球紛紛投入 AI 的研究和發展，等待 5G 正式商轉，將更能展現出大數據及 AI 的關鍵價值；面對即將到來的 AI 時代，台灣大重新定位轉型成網路科技 (Technology) 公司，除設立創新科技辦公室，積極培育大數據分析和 AI 領域人才，在 5G 世代來臨前提早做好準備。

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