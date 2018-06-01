資金輪動 生技股休息2個月後接棒演出

（中央社記者韓婷婷台北1日電）台股資金快速輪動，資金有轉向休息兩個月的生技族群，在新藥、醫美及保健等族群領軍下，上市櫃生技類股指數已連續拉出第二根紅K棒，連兩天漲幅均超過1%。

止跌回升的浩鼎今天持續強勢開高，盤中一度亮燈漲停，尾盤以新台幣172元，勁揚6.17%作收。另外，新藥的寶齡富錦、美時強勢漲停，醫美保健的科妍、葡萄王、生展、保瑞及中天、順藥等都見到5%以上漲幅。

在新藥、醫美及保健族群帶動下，近來生技股重回多頭氣勢，上市生技指數今天來到72.35點，漲幅1.19%；上櫃生技指數則來到156.37點，上漲1.59%，連續兩天展現價量齊揚走勢。