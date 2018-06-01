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中央社

資金輪動 生技股休息2個月後接棒演出

中央社2018/06/01 15:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）台股資金快速輪動，資金有轉向休息兩個月的生技族群，在新藥、醫美及保健等族群領軍下，上市櫃生技類股指數已連續拉出第二根紅K棒，連兩天漲幅均超過1%。

止跌回升的浩鼎今天持續強勢開高，盤中一度亮燈漲停，尾盤以新台幣172元，勁揚6.17%作收。另外，新藥的寶齡富錦、美時強勢漲停，醫美保健的科妍、葡萄王、生展、保瑞及中天、順藥等都見到5%以上漲幅。

在新藥、醫美及保健族群帶動下，近來生技股重回多頭氣勢，上市生技指數今天來到72.35點，漲幅1.19%；上櫃生技指數則來到156.37點，上漲1.59%，連續兩天展現價量齊揚走勢。

政府將帶領台灣多家生技公司赴美參加6月4日登場的波士頓生技展，緊接著是7月份的台灣生技月，生技類股重啟新一波攻勢。

法人認為，第2季向來屬於全球醫學會議舉辦旺季，6月將有全球最重要的腫瘤學術會議與生技展等年度盛會，會議公布相關臨床實驗結果後，醫療生技指數便可望持續走升。台灣生技公司下半年具業績成長、開發及藥證申請等題材個股都將受到矚目。

另外，下半年還有逸達生技率先掛牌轉上櫃，逸達是櫃買中心今年度通過的第一個新藥開發公司，預計6月底前掛牌，是下半年第一家掛牌的新藥公司，後續預計將有多家公司接棒興櫃、轉上櫃，能否再度掀起一波生技投資熱潮值得觀察。（編輯：郭萍英）1070601

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