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員林禪寺救急救貧善心　40年不間斷

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/01 16:35
▲員林禪寺，頒發五鄉鎮國中小學生清寒獎助學金。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）
▲員林禪寺，頒發五鄉鎮國中小學生清寒獎助學金。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

愛心不落人後，財團法人彰化縣員林禪寺承善會1日上午，舉行107年度清寒優秀學生助學金頒獎典禮，有來自員林、永靖、大村、埔心及社頭四鄉鎮的168位家庭清寒努力向學的國中小學生，在該校教師的陪同下前往接受頒獎，前彰化縣長卓伯源應邀出席，並以「千金難買少年貧」不畏困境，再接再厲，勉勵在場所有的學生。

員林禪寺董事長王金龍指出，員林禪寺承善會成立40年來，行善不落人後，每年辦理彰化清寒弱勢獎學金、貧困無力殮葬、或是急難救助等扶助地方弱勢工作。 

並針對員林，大村，永靖，社頭及埔心等5鄉鎮國中小同學發清寒獎助金，國中3000元，國小2000元，同時協助偏鄉地區小學進行品德教育等課程，讓學童教育真正落實，從社會、教育等面向竭盡心力行善，將信眾布施功德，取之於社會，真正的用之於社會。

 
▲員林禪寺，頒發五鄉鎮國中小學生清寒獎助學金。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

而立法委員陳素月則鼓勵在場的所有接受表揚的學生們勇往邁進，雖然目前面臨家境有困難，但是仍在逆境中敦品勵學，勤奮向上，未來必將成為中流砥柱，在社會上發光發熱。


▲靜修國小接受頒獎學童( 右)黃巧臻。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01） 

現場有家住員林市就讀靜修國小六年級黃巧臻，是師長眼中的好學生，不管是體育或是學科均為班中的佼佼者，平日在家協助家務，分擔父母的辛苦，其母親忙於照顧家中5個小孩，只靠父親打工賺錢。黃巧臻很懂事的說，未來如果有能力，她一定會回饋社會，扶助照顧需要幫助的人。 

關鍵字員林禪寺獎助學金清寒彰化縣
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