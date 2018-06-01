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中央社

已演13年 復旦大學女權話劇遭停演

中央社2018/06/01 16:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）女性主義在中國大陸再遭打壓。從2004年開始，每年都會在上海復旦大學演出的話劇「陰道獨白」，今年在預定演出前一天遭到校方停演。

長年排演該劇的復旦大學學生社團「知和社」昨天在其官方微博發表聲明說，由於「諸多劇組不可抗因素」，決定取消原定5月31日的演出，並對此表示「非常抱歉，我們盡力了」。

香港01報導，一位知和社成員5月30日在社交網站寫道：「（學校）先是威脅不給校內場地，然後不允許一切公開宣傳，現在開演前一天晚上（通過一個學生中間人）要求延期演出且不給理由。」

陰道獨白（The Vagina Monologues）是美國知名女劇作家與女權運動家恩斯勒（Eve Ensler）在1994年創作的戲劇，她透過訪談200位以上不同種族、年齡的女性，講述自己和陰道的故事。

在劇本中，女性用獨白的方式描述自己的初潮、體毛、做愛、自慰、生產、不愉快的性侵經歷、暴力，和戰爭中的慰安婦故事。

報導指出，「陰道獨白」中文版最早由性別研究學者艾曉明引入，復旦大學幾位學生則在2004年第一次在學校內排演。隔年，一個關注性別研究的社團「知和社」成立，「陰道獨白」開始在知和社內部排演至今。

根據報導，2014年，由上海宣傳部主管的新民晚報還曾發表題為「陰道獨白一演十年」的文章，正面介紹中國第一個以社會性別為主題的復旦大學知和社，以及該社每年排演的話劇「陰道獨白」。

報導說，這不是「陰道獨白」的演出第一次在中國面對類似的情況。作為一部公開直面並挑戰禁忌的演出劇目，讓「陰道」去獨白、發聲是對保守審查的赤裸挑釁。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070601

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