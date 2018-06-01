台中國家歌劇院總監交接 邱瑗接任

致詞時，朱宗慶特別感謝王文儀自2014年以來的努力，將歌劇院打造成城市新亮點，「這一路上篳路藍縷，她從無到有、摸著石子過河，讓藝術翻轉了中台灣」。對於新任總監邱瑗，朱宗慶也稱許其跨音樂與戲劇的專業背景，「我都說她是台灣阿信，任勞任怨，努力、拚命卻不失個性」。

在交接典禮上，除了有多個表演藝術團隊共同見證，另有文化部、立法院、台中市政府等單位共百餘人與會，長年低調支持藝文的前總統馬英九的夫人周美青也意外現身。

形象俐落、擁有個人風格的王文儀，在典禮上也難得感性，除了感謝文化部、立法院與台中市政府多年來的指教與協助，更對一路在戰場上相伴的歌劇院夥伴、志工們連說了五聲謝謝。對於這幾年離家、落腳台中工作的日子，王文儀也特別點名丈夫致謝，「他把我的理想，和成了他的理想，把我的人生，和成了他的人生」。

接棒的邱瑗，在藝術創作與行政領域擁有豐富實戰經驗，過去12年將國家交響樂團成功打造成品牌、帶往國際樂壇的功力與視野有目共睹。面對接下來的挑戰，邱瑗說自己始終相信，「一個劇場能夠改變城市風貌」，她將延續王文儀「藝術翻新基地」理念，對於已排定的計畫與演出，她將努力讓節目構想更精緻、成為更有影響力的執行。

台中歌劇院自興建至落成、開館營運後，鬧出的風波不斷，地方民代與媒體對其的監督也毫不手軟。對此，有媒體好奇邱瑗的想法與態度，邱瑗倒是坦然，娓娓說起自己昨天正式入住台中租屋處的感想。她說在昨天之前，自己只去過那房子兩三次，也沒注意到有什麼狀況。

「真的住了進去才發現，怎麼抽油煙機燈不亮、熱水器沒熱水，空間動線也有點不如我意，我一度很沮喪，但轉念一想，這也正常，沒住過、沒進去使用過，怎麼會知道問題。所以，我希望所有問題都能跑出來，知道問題，才能解決。當然，最好的狀況是在別人發現問題前，我先發現了。」邱瑗笑說。

對於早先歌劇院外租給非藝文團隊而惹議一事，邱瑗的態度也很明確，她表示，不論是企業包場或其他，在營運層面，活用本就是必要方式，「奧斯卡、東尼獎的頒獎典禮也都在劇場發生，重點是如何細膩操作，我想，應該是盡量讓劇場演出的形式進一步能融入在這裡運用場地的單位與活動。」

面對接下來的節目規劃、場館營運方向與副手人選，邱瑗也誠實地跟所有人先說聲對不起，「今天以前，我還是另一個身份，今天以後我才能規劃這裡的未來」。但她表示，歌劇院是顆明珠，自己接任的目標是讓全世界看到台中，「這裡是個交流的平台，我們可以藉由這平台，跟全世界互動」。（編輯：方沛清）1070601