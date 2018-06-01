NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁: 盼中油總部遷高雄圖書館客製化服務　像家一樣溫暖8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

台南警六分局警察節捐血活動　藝人黑面與分局長高歌響應

記者黃文博／台南報導2018/06/01 16:36
▲台南市警六分局今天舉辦警察節捐血活動。（圖／記者黃文博攝，2018.06.01
▲台南市警六分局今天舉辦警察節捐血活動。（圖／記者黃文博攝，2018.06.01

台南市警六分局今（1）日在「夏都城旅安平館」舉辦警察節捐血活動，邀請藝人「黑面」到場主持，現場也結合了多項犯罪預防宣導活動和小遊戲，「黑面」並與分局長共同高歌改編創作曲「黃金海岸」，揭開活動序幕，炒熱現場氣氛。

台南市警六分局為慶祝警察節活動，並宣導青春專案活動，特別於6月1日青春專案活動的第一天，在今年春季剛開幕的南區新建路「夏都城旅安平館」舉辦捐血活動，並實施「反毒、打詐、掃黑、拒黃」等防制青少年犯罪宣導活動，呼籲青少年利用暑假多多參與正當休閒活動，打工別選少爺、傳播妹等高風險工作，遠離吸毒拉K陷阱，也千萬別當詐騙集團車手，以免害人害己。

警六分局為帶動現場捐血氣氛熱絡，特別邀請藝人「黑面」到場主持活動，並以臉書開直播鼓勵大家挽袖捐血，「龍興獅子會」與夏都城旅安平館共同提供前110名夏都城旅「城食百匯」午餐券、第111-200名「城思Cafe」消費抵用券響應公益，民眾果然反應熱烈，預定9:00開始的活動，第一位民眾於07時40分就來排隊，活動前10分鐘就有百餘民眾排隊領取捐血號碼單。

9點整，「黑面」與分局長共同高歌一首改編曲「黃金海岸」揭開活動序幕，分局長黃勝智說，黃金海岸是南區特色景點，鼓勵青少年暑假期間可多到戶外走走，遠離聲色場所，從事正當的休閒活動。

黃勝智也藉此感謝分局每位辛勤工作的同仁，正因為每位同仁克盡職責，民眾才能享有安居樂業的環境，他也由衷祝福每位警察同仁「警察節快樂」。

關鍵字六分局警察節捐血黃勝智黑面
員林禪寺頒五鄉鎮國中小清寒獎學金埔心鄉武聖宮　建廟80周年

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan