台南警六分局警察節捐血活動　藝人黑面與分局長高歌響應

台南市警六分局今（1）日在「夏都城旅安平館」舉辦警察節捐血活動，邀請藝人「黑面」到場主持，現場也結合了多項犯罪預防宣導活動和小遊戲，「黑面」並與分局長共同高歌改編創作曲「黃金海岸」，揭開活動序幕，炒熱現場氣氛。
台南市警六分局為慶祝警察節活動，並宣導青春專案活動，特別於6月1日青春專案活動的第一天，在今年春季剛開幕的南區新建路「夏都城旅安平館」舉辦捐血活動，並實施「反毒、打詐、掃黑、拒黃」等防制青少年犯罪宣導活動，呼籲青少年利用暑假多多參與正當休閒活動，打工別選少爺、傳播妹等高風險工作，遠離吸毒拉K陷阱，也千萬別當詐騙集團車手，以免害人害己。
警六分局為帶動現場捐血氣氛熱絡，特別邀請藝人「黑面」到場主持活動，並以臉書開直播鼓勵大家挽袖捐血，「龍興獅子會」與夏都城旅安平館共同提供前110名夏都城旅「城食百匯」午餐券、第111-200名「城思Cafe」消費抵用券響應公益，民眾果然反應熱烈，預定9:00開始的活動，第一位民眾於07時40分就來排隊，活動前10分鐘就有百餘民眾排隊領取捐血號碼單。
9點整，「黑面」與分局長共同高歌一首改編曲「黃金海岸」揭開活動序幕，分局長黃勝智說，黃金海岸是南區特色景點，鼓勵青少年暑假期間可多到戶外走走，遠離聲色場所，從事正當的休閒活動。
黃勝智也藉此感謝分局每位辛勤工作的同仁，正因為每位同仁克盡職責，民眾才能享有安居樂業的環境，他也由衷祝福每位警察同仁「警察節快樂」。