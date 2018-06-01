台南警六分局警察節捐血活動　藝人黑面與分局長高歌響應

台南市警六分局今（1）日在「夏都城旅安平館」舉辦警察節捐血活動，邀請藝人「黑面」到場主持，現場也結合了多項犯罪預防宣導活動和小遊戲，「黑面」並與分局長共同高歌改編創作曲「黃金海岸」，揭開活動序幕，炒熱現場氣氛。

台南市警六分局為慶祝警察節活動，並宣導青春專案活動，特別於6月1日青春專案活動的第一天，在今年春季剛開幕的南區新建路「夏都城旅安平館」舉辦捐血活動，並實施「反毒、打詐、掃黑、拒黃」等防制青少年犯罪宣導活動，呼籲青少年利用暑假多多參與正當休閒活動，打工別選少爺、傳播妹等高風險工作，遠離吸毒拉K陷阱，也千萬別當詐騙集團車手，以免害人害己。