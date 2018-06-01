被指為脫台者 盧麗安：這個詞很不好

英國廣播公司（BBC）中文網5月28日報導，英國人「脫歐」、北韓人「脫北」，而脫離台灣到中國工作、生活、經商、求學的台灣人，可稱為「脫台者」，其中，前世界銀行副行長林毅夫和上海復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安是代表人物。

（中央社記者張淑伶上海1日電）外媒近日創出「脫台者」一詞，被指為脫台者之一的上海台聯會長盧麗安今天說，「這個詞很不好，請媒體不要用」，她認為這個詞反映的是冷戰思維。

盧麗安今天接受媒體採訪時笑著說，「脫台者」看了眼睛很「脫窗」（台語）。

她認為這個詞很不好，希望媒體不要用，因為這個詞是用冷戰思維，「在挑撥離間兩岸同胞原屬於一個血脈、文化的事實」。她說，有學者提出更積極的說法，「為什麼不說是『融入者』？」

但她也表示，這些創造出來的詞都會是標籤，一定有不好的地方。她覺得「作為21世紀的中華兒女」，眼光要放長遠一點。

對於自己到大陸發展，盧麗安認為，從小處來說是安身立命；從大處來說，中國大陸現在在發展，一起加入推動，這也是全人類的事業，「中國人口基數那麼大，中國穩定了、美麗了、清潔了，對整個世界都是非常大的穩定因素。」

外傳北京方面考慮發放中國身分證給「有家難歸」的台灣人，將他們視為國民。已擁有中國身分證的盧麗安並未回答取得中國身分是否容易的問題，僅強調證件問題要問相關部門。（編輯：陳家倫）1070601