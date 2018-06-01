港教科書改版疑自我審查 刪中華民國

據報導，同一本書舊版的「中華人民共和國成立」部分。新版改為「國共內戰」，內容大致相近；但新增內容稱台灣為「台灣省」，並問學生較認同「台灣省是中國的領土，為求兩岸統一，中央人民政府可對台灣省實行一國兩制」，抑或「中華人民共和國和台灣省實行的制度不同，似乎較難實踐兩岸統一」。

香港蘋果日報報導，培生香港出版的「朗文常識」有關辛亥革命的部分，2008年第2版內容為「革命軍終於成功推翻清朝，成立中華民國，結束中國數千年的帝制統治」；2015年第3版相同段落卻刪去「成立中華民國」。

（中央社台北1日電）港媒今天報導，有香港小學常識教科書在改版時，刪去「成立中華民國」等字樣，且新增內容稱台灣為「台灣省」。

香港立法會教育界功能組別議員葉建源認為，被刪的「成立中華民國」是關鍵概念，學生有需要知道這段歷史是中華民國時期。1911年至1949年管治中華大地是中華民國，「國號是歷史事實，應該得到尊重」。

香港教育大學社會科學系助理教授莊璟珉認為，教科書簡單用「台灣」稱呼便可，上述寫法意圖矮化台灣，只會引起更多爭議，甚至令台灣民眾反感。

葉建源指出，「台灣」是地理概念，「台灣省」則是行政概念，背後帶有政治觀點，香港習慣用較自然和中性的地理概念「台灣」。

另外，香港教育出版社「今日常識新領域」提及香港享有高度自治的部分，2008年第2版只引述香港基本法第2條有關高度自治的條文；2013年「重印兼訂正」則增加基本法第12條內容，強調「香港特別行政區直轄於中央人民政府」。

葉建源認為，此修訂將重點轉變，跟隨北京中央的新說法，但基本法確實如此訂明，修訂符合事實，無可厚非。

香港出版總會副會長冼國忠表示，「改版」是差不多「全本書再做過」，改版後便不能再用舊版。而「重印兼訂正」並非改版，只會更正初版的錯處，絕大部分內容不可更改，學生可繼續使用舊書。

冼國忠說，出版社一般不會在重印兼訂正時更改課本的用字用詞，教育局也不會批准這些改動。訂正不需要送審，但要提交教育局批准。

葉建源表示，課本訂正不用送審，相信此事件與評審機制未必有關。但他擔心在評審機制外或有「其他事情發生」，例如政府或其他人提示出版社修改內容。

葉建源憂慮，若出版社按「政治正確」修訂教科書，便會偏離專業原則。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070601