大馬前政府涉貪 安華批澳洲沆瀣一氣

他以備受矚目的前大馬警官西魯（Sirul AzharUmar）捲入的謀殺案為例。西魯涉嫌謀殺蒙古模特兒阿爾丹杜雅（Altantuya Shaariibuu），被判絞刑後逃離大馬，在澳洲被捕後一直遭羈押；阿爾丹杜雅與納吉政府的賄賂醜聞有關。

法新社報導，前反對派領袖安華抨擊坎培拉當局對前首相納吉（Najib Razak）政府的「腐敗」政策。納吉在上個月的大選敗選下台。

（中央社雪梨1日綜合外電報導）馬來西亞政壇要角安華（Anwar Ibrahim）今天聲稱，澳洲與涉嫌貪汙的前政府串通一氣，他呼籲坎培拉當局將一名捲入謀殺醜聞的馬來西亞警官遣送回國。

現年70歲的安華今天表示：「如今已到澳洲應該承認事實的時候了，澳洲若干外交政策顯然腐敗，被許多馬來西亞人視為（與納吉政府）共謀，或對貪汙罪行和犯罪行為睜一隻眼閉一隻眼。」

「因此我認為，澳洲當局必須竭盡所能，確保這類情況獲得修正，而這意味（前警官西魯）應該獲允返國。」

「（他應該）受到安全保護，說出真相，並展開一場透明、公正的新審判。」

西魯宣稱2006年是奉「重要人物」之命，謀殺阿爾丹杜雅。阿爾丹杜雅的情人巴金達（Abdul RazakBaginda）曾是納吉的親信，巴金達被控在大馬2002年向法國採購潛艦時，洽談回扣事宜。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070601