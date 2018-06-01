軍武》空軍新高教機組裝　拚2020年試飛

漢翔董事長廖榮鑫在致詞時表示，總統在主持國防部與新式高教機委製協約簽約典禮時對國機國造的三項任務：如期如質完成高教機的自研自製、厚植臺灣的航太工業人才，以及加強產業鏈結，而今天的組裝開架典禮就是指示驗收的一個重要時刻；在產業鏈結方面，漢翔成立同步工程辦公室，與廠商面對面溝通，並開發出協同製造管理系統與供應商分享，不但增加效率，更可降低成本；另在原物料、工具及工具機部份也盡可能使用國產，以擴大國內產值及達成國防自主的目標。

為了淘汰 AT-3 教練機，國防部規畫採購 66 架高級噴射教練機，最快在 2020 年進行首飛。新高教機今（1 )日舉行組裝典禮，力拚 2020 年首飛目標。總統蔡英文於日親臨漢翔公司，主持高教機的組裝開架典禮，包括國安會秘書長李大維、國防部部長嚴德發、經濟部部長沈榮津、立法委員、國內航太產業中外嘉賓到場共襄盛舉，與員工代表數百人蒞場參加，共同見證國機國造重要的里程碑。

「新式高教機開架典禮」在漢翔公司沙鹿廠區11廠房熱烈展開，與會貴賓共同啟動魔電球，開架儀式正式展開。隨即與會貴賓趨前進入新式高教機裝配線，電視牆正播放著數位組裝動態模擬的畫面，另一端前機身的結構油箱已就定位在總組合型架中，由蔡英文將加強肋置於結構油箱上，接續由總統簽名見證，完成歷史性的一刻，代表著總統率領新式高教機的專案團隊邁向 2019 年 9 月出廠、 2020 年 6 月首飛重要的第一步。

漢翔表示，生產組裝開架是漢翔全體同仁對新式高教機計畫的承諾，代表已完成零件設計、製造與認證，航空器可正式進入組裝階段，前機身是最複雜的區段，依照組裝程序規劃，前機身的後段結構油箱組合件是開始組裝的第一個型架。而型架的作用，則是將每一個別零件予以定位與組裝，並配合結構與模線之工程設計，使個別工作區段之組合件模線皆能符合藍圖設計要求，達到飛機組裝作業的需求。

此次開架儀式的主體「前機身結構油箱的加強肋」，主要在加強油箱結構支撐的強度，防止油箱變形，以達到結構設計應力的要求，選擇加強肋作為組裝起點，以此為基點來決定各零件組裝位置，俾符合藍圖需求。

漢翔強調，這架新式高教機，從設計到生產都由國人一手包辦，這是「國防自主」很重要的一步。新式高教機搭配先進訓練航電及地面模擬訓練系統，整體性能將可取代現役 AT-3 高教機以及 F-5E/F 部訓機，滿足國軍戰備需求。