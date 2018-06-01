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幫助弱勢學生就學　資深媒體人吳東興賣一百本新書

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/01 16:25
▲資深媒體人吳東興賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）
▲資深媒體人吳東興賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

彰化縣資深媒體人吳東興，新書＜非詩之詩以及詩非詩手記＞出版，為鼓勵弱勢學子努力向上，同時提倡閱讀風氣，及紀念他「再出發」的首部曲，將捐出所賣出的前一百本書所得用來幫助弱勢學生就學。


▲資深媒體人吳東興(前排中)賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01） 

吳東興曾任出版社與雜誌社發行人、曾先後擔任中華日報、台灣民聲日報及台灣新生報記者，於1997年更獲金鼎獎(新聞類/公共服務獎)，並著有〈心月〉等書，此次歷經多年出版新書，吳記者將捐出前一百本書販售所得，資助關懷弱勢學生就學，讓愛心不斷延伸！


▲資深媒體人吳東興（中）賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01） 

吳東興年輕時酷愛讀書寫作，出了八本散文、小說集，在告別文青年代後，雖然工作繁忙，仍對文學不忘情，常利用空閒創作，歷經三十多年後，他將這些年來的作品輯冊出版，名為「非詩之詩以及詩非詩手記」。 

告別文青年代，歷三十多年後再出書，老文青重織文學夢！現年六十五歲的吳東興吳東興說，這次出書最重要的原因是對文學一直難以忘懷，在所謂的文青年代，他埋首文學，積極創作，曾發豪語至少要出二十本書，可是後來因現實生活問題，輾轉顛沛，「二十本」的夢想遲遲無法實現，為此時時耿耿於懷。


▲資深媒體人吳東興（右）賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01） 

吳東興的臉書粉絲專頁上特別強調「沒有流派，沒有主義，只有風格」。這種「風格」即是與他人不同的關鍵。他不諱言，他的寫作風格深受武俠大師古龍及前輩詩人鄭愁予影響，他也非常尊崇這兩位大師，以前甚至到現在字裡行間仍看得出他們的影子，只是自己一直無法望其項背。 

＜非詩之詩以及詩非詩手記＞，是一本跳躍時空的作品，寫作時間跨越了三十多年，分別在員林、大村、台中、台北、日本等地書寫因時地物的轉換，內容雋永深刻，「隨時」、「隨處」可看，是一本出外遊玩或搭車時，隨身攜帶的好書。


▲資深媒體人吳東興（右）賣百本新書，幫助弱勢學生就學。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01） 

財團法人犯罪被害人保護協會主任委員劉成枝肯定吳東興的作為，特率先響應購書贈予本分會馨生人，除形成善的循環外，亦希望藉由該書的詞句，同理馨生人遭逢困境後之真實情緒，撫平其創傷，有更多的正能量迎向未來。 

關鍵字吳東興媒體彰化新書弱勢
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