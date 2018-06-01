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林口社宅2千戶招租 葉俊榮：住得起也住得好

中央社2018/06/01 16:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮新北市1日電）林口世大運選手村轉作社會住宅，今天起公告招租2500戶。內政部長葉俊榮說，這是推動社會宅重要的里程碑，讓年輕人成家立業的第一哩路走得順暢，「住得起且住得好」。

林口社會住宅由中央出資，委由台北市政府興建，完工後先借給台北市政府作為選手村住宿。賽會結束後，選手村轉為社會住宅。提供3408戶住宅單元及82戶商店設施，其中2500戶對外出租，是有史以來出租戶數最多的社會住宅。

葉俊榮上午親自到林口社會宅張貼出租公告，現場也邀請世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹「回娘家」，陳映竹說，比以前多了很多設施，感覺不太一樣。社區公共空間設有世大運紀念區，也將規劃保留部分戶數給各國參賽選手回台觀光時居住。

葉俊榮說，今天是一個很重要的里程碑，選手村轉型為社會住宅，不但實踐總統蔡英文8年20萬戶的重要政見，達到讓人民安居樂業的需求，更具體實現推動社會住宅的理念，讓年輕人成家立業的第一哩路走得順暢，同時也讓弱勢族群得到社會支撐，他希望大家把這個地方當成「起家厝」。

葉俊榮強調，社會住宅希望讓大家住得起、住得好，租金方面，優先戶有64折優惠，一般戶約市價8折。重點是房型多元，能符合各種需求。一房、兩房可能會特別搶手，3房、4房提供共住選擇，不需有親屬關係。

林口社會宅推出1到4房型，1房型的有396戶、2房型726戶、3房型的最多有1057戶，4房型則有321戶。內政部官員說，若與朋友一起合租3房、4房，每人平均房租不到新台幣5000元。

懷有第3胎及弱勢等優先戶，租金落在5500至1萬6600元左右； 一般戶約在6500至2萬元，依申請者的身分、房型和坪數而有不同。

葉俊榮還化身一日房仲，導覽社會宅時，讚嘆「住在這裡真的感覺滿不錯的」。葉俊榮想到在美國求學時，會自己買木頭做家具，他今天也發揮創意，將繩子纏繞酒瓶，作為插花的花瓶使用，可放在茶几上或掛在牆上。

林口社會宅還首創租用家具，除了冷氣、流理台及瓦斯爐等基本配備，餐桌椅、沙發、茶几、床架、衣櫃等家具，都可以選擇是否租用，一房型每月家具租金400元，4房1300元左右。

交通方面，官員指出，林口社會宅位於機場捷運A8、A9中間，搭接駁車10分鐘以內會到達，已和新北市政府溝通，客運公司會視乘客量加派車班。

林口社會宅位於新北市林口區仁愛路二段、文化一路一段與文化二路一段間，共分A、B、C、D四塊基地，預計於今年7月2日至8月15日受理申請、9月13日抽籤、9月21日至10月10日看屋、10月11日至31日選屋，A區、B區、C區11月1日起入住，D區明年2月1日起入住。

內政部說，今天公告招租後，7月2日至8月15日受理申請，採現場、郵寄或線上申請方式，相關出租資訊可至內政部營建署及新北市城鄉發展局網站查詢。（編輯：林淑媛）1070601

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