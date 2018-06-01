影／埔心鄉武聖宮建廟80周年　成立文史資料館

成立於日本時代的武聖宮，過去也是全國獨一無二在廟裡有設診所的寺廟。建廟80年來神蹟不斷，香火鼎盛，一直為中部鄉民的重要信仰中心，籌備已久的「文史資料館」，典藏武聖宮的珍貴宮史文獻，具深刻的歷史意義與教育價值，亦於1日上午揭幕啟用。

武聖宮肇基於民國28年，由陳大老先生及諸前賢，由員林警化堂分香，在埔心鄉東門村陳家祖厝設立「國義堂」，奉祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君等三恩主，以扶鸞濟世，宣揚倫理道德敦化信眾，1981年改建北式三層樓廟殿，1983年入火安座，而成為今日巍峨富麗的宮貌。



▲埔心鄉武聖宮由員林警化堂分香，警化堂董事長劉柏基(右)及副董事長許致(左)到場祝賀。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

而位於武聖宮供奉有元始天尊的一座許願池，埔心鄉婦人邱吳幼描述，在當時醫學較不發達的時代裡，身體遇有不舒服的情況，埔心鄉民便爭相到此取「神水」回家喝，說也神奇，喝完之後，身體也好了。此處便成了居民的集會小朋友遊玩的所在地。



▲埔心鄉長張乘瑜講述元始天尊許願池的神奇故事。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

從小喜歡看三國演義的美術教授施並錫，聽聞武聖宮有「神水」的傳奇故事後，依照鄉長張乘瑜口述，便畫了一幅畫，未來也將陳列在文史資料館內作為典藏。



▲施並錫教授(右二)送一幅「武聖宮供奉的元始天尊與許願池」畫，將陳列在文史資料館內作為典藏。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

1981年在埔心公所擔任村里幹事長達6年，現任永靖鄉長詹木根對於武聖宮的沿革更是懷念，當年巡完村里後，渴了也經常隨手舀神水喝，非常感謝神靈的照護庇佑，如今成立文史資料館，更是令人感佩在心。

▲永靖鄉長詹木根對於武聖宮的沿革更是懷念。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.01）

財團法人武聖宮董事長張明禮表示，這次是武聖宮國義堂80週年慶暨文史資料館成立揭幕活動，並得神祈指示設立文史資料館，將武聖宮有史以來流傳下來的各項文史資料加以整理，陳列於文史資料館展出，歡迎大家前往參觀。