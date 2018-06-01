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中部首條飛東京航線華信拿下 6/14起天天飛

鉅亨網2018/06/01 16:29
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台日觀光業界年度盛會「第 11 屆台日觀光高峰論壇」今 (1) 日在台中舉行，日方為擴大日本民眾與台灣其他縣市交流，宣布 6 月開始，成田直飛台中的航線開始運行，由華航 (2610-TW) 旗下華信航空拿下，這也是成田直飛台中的首條航線，從 6 月 14 日起每周飛航 7 班。

過去台中飛東京的航班採用不定期包機型態，此次為首條定期航線，且是天天都有航班，隨著台日雙方旅客往來越來越密切，華信看好此定期航線將帶來更多日客，也為中部民眾赴日提供一個更便利的管道。

據交通部觀光局統計，去 (2017) 年台日互訪達 651 萬人次，而今年前 4 月雙方互訪已達 223.5 萬人次，其中日本來台 61.93 萬人次、台灣訪日 161.6 萬人次。

交通部次長祁文中表示，距台日雙方業界在去年高峰論壇設定的 2020 年台日雙方達成互訪 700 萬人次的目標已不遠，預期可以很快突破互訪 800 萬、甚至 900 萬的人次目標。

同時，日方也釋出擴大台日交流、縮減交流逆差的善意，日本旅行業協會為擴大提高日本民眾對台灣旅遊的需求，成立「世界遺產級台灣 30 選實行委員會」，藉此募集新景點、審查選出 30 個台灣觀光素材，並將透過旗下會員旅行社進行商品化包裝，並配合宣傳行銷，藉此紓緩旅客過度集中的情況，也希望發掘日本人還不熟悉的台灣新區域、觀光素材。

「2018 台日觀光高峰論壇會議 in 台中」除更新台日互訪現況之外，並討論擴大如何雙向交流、爭取重遊客策略、運用節慶賽會活動爭取觀光客，例如台中辦理 2018 世界花卉博覽會、2019 東亞運動會、日本舉辦 2019 世界盃球賽、2020 東京奧運。

觀光局強調，從去年的互訪人數來看，台日雙方互訪人次實際上已經突破 650 萬人次，未來將透過雙方更全面的互動，如公協和地方政府備忘錄 (MOU) 的簽署，朝 2019 年互訪 700 萬人次目標努力。

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關鍵字日本航班台中飛東京日客來台日本觀光headline
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