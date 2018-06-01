中部首條飛東京航線華信拿下 6/14起天天飛

台日觀光業界年度盛會「第 11 屆台日觀光高峰論壇」今 (1) 日在台中舉行，日方為擴大日本民眾與台灣其他縣市交流，宣布 6 月開始，成田直飛台中的航線開始運行，由華航 (2610-TW) 旗下華信航空拿下，這也是成田直飛台中的首條航線，從 6 月 14 日起每周飛航 7 班。

過去台中飛東京的航班採用不定期包機型態，此次為首條定期航線，且是天天都有航班，隨著台日雙方旅客往來越來越密切，華信看好此定期航線將帶來更多日客，也為中部民眾赴日提供一個更便利的管道。

據交通部觀光局統計，去 (2017) 年台日互訪達 651 萬人次，而今年前 4 月雙方互訪已達 223.5 萬人次，其中日本來台 61.93 萬人次、台灣訪日 161.6 萬人次。