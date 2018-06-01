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美中貿易糾紛影響 美晶片股恐在6月受衝擊

鉅亨網2018/06/01 16:29
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長期追蹤半導體產業走勢的市場觀察人士 Robert Maire 週四 (31 日) 發表言論認為，中美之間的貿易糾紛，可能會影響美國對中國的晶片銷量，連帶影響晶片製造設備的銷售，而中美貿易談判陷入僵局，代表在 6 月時，美國對晶片和設備的銷售限制可能進一步提升。

Maire 指出，市場面臨的風險為，川普可能不僅僅將限制美國企業對中國的晶片銷售，亦會提升晶片製造設備銷售的限制，這可能會傷害到出售半導體光刻設備的廠商 ASML。

Maire 相信，與科林研發公司 (Lam Research)、美商科磊 (KLAC) 和應用材料公司 (Applied Materials) 不同，總部位於荷蘭的 ASML 可能是「完美的政治選擇」，因為阻止 ASML 向中國的銷售，對美國本土公司不會直接造成影響

此外，Maire 表示，禁止 ASML 向中國銷售器材，「不會影響 ASML(前西盟科技) 在聖地亞哥的員工，因為他們生產其他 ASML 客戶所需要的設備。

白宮在週二 (29 日) 的聲明中指出，川普政府將採取「多項措施以保護國內的科技技術。」美國政府計劃在 6 月 30 日宣布的措施包括：實施特定投資限制和加強出口管制。

而目前美國是否會全面禁制出口晶片至中國，還是未知數，但 Maire 指出：「總之，我們在與中國貿易方面，沒有任何真正的進展，而我們正面臨制裁和關稅所帶來的麻煩。」

在 6 月 15 日，美國將公佈新的一波中國商品課稅清單，Maire 認為，在那之前市場面臨許多正向而來的風險。而在 6 月 30 日，美國將宣布新的貿易限制。

他將減少持有與製作晶片相關的半導體類股，以及晶片製造設備廠商。Maire 認為在上述日子到來前，幾乎看不到其他好消息，基於現在哪些特定公司會被影響是未知數，可從更廣泛的層面避險，他目前的投資建議是做空費城半導體指數以及其他科技股指數。

廢呈
費城半導體指數指數走勢

他認為長期投資者可能會受到影響，但如跨式選擇權組合 (Straddle) 的短期投資，可能有利可圖。iShares 費城半導體 ETF 在 31 日幾乎沒有變化，收在 187.43 美元。

iShares PHLX半導體ETF表現
iShares PHLX 半導體 ETF 表現

選擇權跨式交易 (Straddle) 為一種選擇權交易策略，由於不確定會大漲會大跌，投資人同時買進或賣出，一個買權與一個賣權 (兩者履約價與到期日都一樣) 的投資方式。

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