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端午連假 國道凌晨0時到5時免收費

中央社2018/06/01 16:24
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（中央社記者陳葦庭台北1日電）端午節將至，交通部今天公布端午節疏導措施，16日到18日0時到5時國道實施暫停收費，連假期間國5也會實施高乘載管制，提醒民眾留意。

今年端午節連假為16日到18日共3天，交通部今天公布疏導措施，交通部高公局交通管理組組長卓明君表示，今年端午連假國道首日以返鄉及旅遊的南下車流為主，後2日以返回工作地及旅遊的北上車流為主。

他表示，今年端午連假國道管制措施包括16日到18日每日0時到5時暫停收費，連假期間國道採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

另外，16日、17日兩天上午7時到12時，國5南港系統至坪林，各交流道南向入口匝道將高乘載管制；17日、18日下午2時到晚間9時，將實施國5蘇澳至頭城，各交流道的北向入口匝道高乘載管制，另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

他補充，16至18日，針對重點交流道，包括國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口將採嚴格匝道儀控管制，提醒用路人行駛國道前留意。（編輯：管中維）1070601

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