端午連假 國道凌晨0時到5時免收費

（中央社記者陳葦庭台北1日電）端午節將至，交通部今天公布端午節疏導措施，16日到18日0時到5時國道實施暫停收費，連假期間國5也會實施高乘載管制，提醒民眾留意。

今年端午節連假為16日到18日共3天，交通部今天公布疏導措施，交通部高公局交通管理組組長卓明君表示，今年端午連假國道首日以返鄉及旅遊的南下車流為主，後2日以返回工作地及旅遊的北上車流為主。

他表示，今年端午連假國道管制措施包括16日到18日每日0時到5時暫停收費，連假期間國道採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。