NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳其邁: 盼中油總部遷高雄圖書館客製化服務　像家一樣溫暖8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

陳明文：議員提名黨章處理 張：標準在哪

中央社2018/06/01 16:33
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒、黃國芳台北1日電）民進黨選舉對策委員會召集人、立委陳明文今天表示，嘉義縣議員選舉提名作業，都照黨章處理，該協調、該做的都做了；嘉義縣長張花冠則問，提名與徵召作業有何標準。

嘉義縣議員第三選區選舉，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額。為了此事，張花冠與陳明文日前在民進黨中執會又槓上。

陳明文說，相關的提名作業黨章都有明文規定，如果是陳明文來規定，就是不成文規定，相關提名作業都照黨章處理，該協調、該做的都做了。

張花冠今天說，嘉義縣提名作業是不是明文規定，明文最清楚。

張花冠指出，當初嘉義縣議員第三選區選舉由立委陳明文主張開放提名5席，但自己認為只有4席空間，而主張開放如今真相大白，就是徵召不具資格的2位新人。

張花冠說，陳明文在嘉義縣長初選後，就在中央黨部中常會當著黨主席蔡英文的面直言，未來年底選舉就交給縣長張花冠整合和協調，但嘉義縣鄉鎮市長和縣議員等初選的任何一場會議，有邀請過縣長嗎？

陳明文說，張花冠自己有自己的想法，就是要提名她的人，但張花冠在討論提名期間都出國去了，不是真正的關心提名。

對陳明文說提名期間張花冠都出國的說法，張花冠表示，出差期間，並未接到任何電話或訊息徵詢。陳明文出國次數更多，要不要說明出國都辦什麼事。

另外，張花冠也提出質疑，包括提名與徵召作業究竟依據哪些標準，為何有些資深黨員、平日積極經營地方的人，沒被提名，反而徵召其他非黨員，這中間的標準到底為何；以及哪家公司做的民調，為何要繳交「放棄書」與「保證書」。

民進黨籍立委蔡易餘今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」電話連線訪問時說，嘉義縣議員第三選區應選7席，縣黨部一開始擔心選將不足，才會開放登記，但最後卻登記10個人，縣黨部才會開會改成徵召4席，且目前為止徵召誰都尚未決定，未來應會以民調處理。（編輯：張均懋）1070601

天安門母親致習近平公開信 ...杜特蒂將訪韓 與文在寅舉行峰會

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan