超給力！知名大品牌下殺3折起　蝦皮購物年中慶準備開跑

蝦皮購物為搶攻年中慶商機，6月將歡慶整個月，自即日起至6月13日，將提前為「年中慶Buy Now」進行暖身慶，攜手L’oreal Paris、Levi’s、Beats、LG等13大國際知名品牌，提供下殺3折起的優惠，指定品牌商店只要單日結帳滿618元，登記就再送618年中慶購物金，蝦皮購物邀請消費者一同歡慶搶好康。

另外像是，Centurion 百夫長29吋拉鍊行李箱下殺25折，現省6,044元，Samsung Galaxy S9+ 晨漾金現折1,000元，軍公教人員可再享3,000元回饋，並提供指定的13大品牌，單日累積結帳金額滿618元，登記就再送618年中慶購物金優惠。



▲蝦皮購物廣邀各品牌進行「品牌廢話大賽」，Kuso各大品牌經典商品。（圖／翻攝自蝦皮購物粉絲專頁）

蝦皮購物近期也在粉專上也廣邀各大品牌進行「品牌廢話大賽」，為苦悶生活帶來許多樂趣，當中Kuso了各大品牌的經典商品，展現品牌幽默風格。例如「3M牙線棒＋漱口水組」說「我最喜歡人家跟我說：歡迎光臨my 縫>/////<」，另外「Beats的性別」為什麼是「公的」？原來是因為Beats會「讓耳朵懷孕」！他們提到，如果覺得留言好笑，歡迎消費者用「新台幣」即刻來Buy Now吧！這次推出許多有趣活動與超強優惠，掀起今年第一波的年中慶戰火，並邀請消費者一同期待618年中慶Buy Now吧！