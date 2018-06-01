美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博連發5文應戰

（中央社台北1日電）美國當地時間5月31日宣布對歐盟、加拿大、墨西哥課鋼鋁高關稅。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於北京時間今天清晨在中國微博帳號一連發5文「應戰」。

杜魯道從清晨6時41分起，在微博帳號「特魯多_JustinTrudeau」連發5則中文微博表示，美國對加拿大鋼鐵和鋁材業徵收關稅，是不可接受的。「正如我方早已說明，我們始終捍衛本國工人的利益。今天我們宣布，採取報復性措施回應對我方產業的攻擊。」

杜魯道說，加拿大將對來自美國的鋼、鋁和其他產品進口徵收關稅，「美方對加國徵收一元，我們也將對美方徵稅一元」。