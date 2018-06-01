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川普對歐洲課關稅 外媒：恐削減稅改案對美股的利多

鉅亨網2018/06/01 16:41
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對於美國總統川普近期與中國、歐洲的貿易戰，外媒多數不太看好結果，認為美國雖然可望新徵收到關稅，但是卻可能抵銷川普稅改所帶來的利多。

週四 (31 日) 白宮宣布，美國將重點針對歐洲的鋼鐵和鋁進口、洗衣機、太陽能電池板、以及加拿大紙與木材等商品徵收關稅，而歐盟在接受到該消息之後，已揚言將採取必要措施，並向世界貿易組織 (WTO) 啟動貿易爭端協商。

而市場人士分析，川普下一個徵收的關稅可能將落在汽車產業之上，而美方修改北美自由貿易協定 NAFTA 談判的方式，也可能將對其他產品及原材料的進口，施加更大的壓力。

週四 (31 日) 公布鋼鐵和鋁關稅後，外媒分析認為，這幾乎是換湯不換藥的增加人民稅額。參議院首席稅務家、財政委員會主席 Orrin Hatch 週四就表示，「進口關稅是對美國人增收稅務，並將對消費者、製造商、和工人造成破壞性後果」。

眾議院議員 Kevin Brady 也聲稱關稅將降低美國外銷的產品競爭力。國家納稅人聯盟 NTU 也提出了抱怨，指控關稅將降低美國的出口量。

據了解，中、墨、加、歐已共同表示將進行關稅報復。這可能會減少美國企業的出口競爭力，而減少的收入應反過來降低美國的就業機會。

美國聯邦稅務政策中心分析師 Erica York 強調，雖然美稅改案低了所得稅率，而節降的費用可最終列入新投資案件，但如企業面臨國外關稅的成本加成，則削弱了稅改案的好處。

右派的 (偏川普) 美國行動論壇 AAF 智庫，預計美國本土的鋼鐵關稅將導致美國消費者每年多花費 75 億美元。AAF 稱，如果歐盟、墨西哥、和加拿大採取稅務報復，這個數字將會再攀升。

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