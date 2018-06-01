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中央社

杜特蒂將訪韓 與文在寅舉行峰會

中央社2018/06/01 16:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）在朝鮮半島局勢再次成為區域關注焦點之際，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將於3日起對南韓進行3天官方訪問，並與南韓總統文在寅舉行高峰會議。

菲律賓外交部次長阿貝拉（Ernesto Abella）今天在馬拉坎南宮記者會宣布，在南韓總統文在寅的邀請下，杜特蒂將於3日至5日對首爾進行3天官方訪問。

阿貝拉說：「這次訪問的意義在於向韓國傳達雙邊夥伴關係的重要性，再次確認菲韓關係的力道。」

菲國媒體記者詢問，杜特蒂與文在寅是否會討論北韓議題，阿貝拉回應，雙方未對此作出特別安排，但兩人不排除在外場談及這個議題。

雖然如此，阿貝拉說，菲律賓歡迎文在寅與北韓領導人金正恩4月27日在板門店的會面，也希望美國與北韓的峰會能夠如期進行。

杜特蒂曾與美國總統川普、日本首相安倍晉三討論朝鮮半島危機，也多次在公開演說評論金正恩，顯示他對北韓議題的關切。

另方面，阿貝拉說，杜特蒂將與文在寅舉行高峰會議，檢視及強化雙邊關係，討論基礎建設、農業、交通、科技合作、市場開拓、環境保護以及馬拉韋市（Marawi）重建等事宜，見證4項合作文件的簽署。

杜特蒂也將參加一場商務論壇、菲國美食展，並探視當地菲僑。

馬拉韋市位於菲國南部民答那峨島，去年5月爆發親伊斯蘭國（IS）恐怖分子叛亂，軍方圍剿5個月才平定，雙方死傷合計超過1000人，另有20萬平民無家可歸。南韓透過紅十字會對菲律賓捐贈10萬美元賑濟金。

這是杜特蒂自2016年6月上任以來，首次訪問南韓，也是2014年以來第一位訪問南韓的菲律賓總統。

菲律賓是東南亞國家協會當中，第一個與南韓建立正式外交關係的國家，雙方於1949年3月3日建交，明年將滿70週年。（編輯：陳惠珍）1070601

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