杜特蒂將訪韓 與文在寅舉行峰會

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）在朝鮮半島局勢再次成為區域關注焦點之際，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將於3日起對南韓進行3天官方訪問，並與南韓總統文在寅舉行高峰會議。

菲律賓外交部次長阿貝拉（Ernesto Abella）今天在馬拉坎南宮記者會宣布，在南韓總統文在寅的邀請下，杜特蒂將於3日至5日對首爾進行3天官方訪問。

阿貝拉說：「這次訪問的意義在於向韓國傳達雙邊夥伴關係的重要性，再次確認菲韓關係的力道。」

菲國媒體記者詢問，杜特蒂與文在寅是否會討論北韓議題，阿貝拉回應，雙方未對此作出特別安排，但兩人不排除在外場談及這個議題。