光緒年間北門城廓門額 獲列台北市定古物

（中央社記者陳妍君台北1日電）台北市立文獻館今天公告北門城廓門額「巖疆鎖鑰」為市定古物。這塊門額落款光緒壬午年，日據時期曾被移到總督官邸庭園作為亭腳基石；136年後，終於被指定為古物，善加保存。

文獻館發布新聞稿指出，台北城北門、東門附有城廓，北門外廓門額銘刻有「巖疆鎖鑰」4字。日據初期為進行市區改正計畫，拆毀台北城城牆、城廓及西門，幸好「巖疆鎖鑰」門額尚存。

文獻館表示，「巖疆鎖鑰」筆力簡潔遒勁，意為固守城池，禦敵於城門之外。北門城廓拆除後，門額被移到總督官邸（今台北賓館）庭園；民國70年被發現，由文獻館前身「台北市文獻委員會」移置當時的新公園碑林。