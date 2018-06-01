光緒年間北門城廓門額 獲列台北市定古物

（中央社記者陳妍君台北1日電）台北市立文獻館今天公告北門城廓門額「巖疆鎖鑰」為市定古物。這塊門額落款光緒壬午年，日據時期曾被移到總督官邸庭園作為亭腳基石；136年後，終於被指定為古物，善加保存。
文獻館發布新聞稿指出，台北城北門、東門附有城廓，北門外廓門額銘刻有「巖疆鎖鑰」4字。日據初期為進行市區改正計畫，拆毀台北城城牆、城廓及西門，幸好「巖疆鎖鑰」門額尚存。
文獻館表示，「巖疆鎖鑰」筆力簡潔遒勁，意為固守城池，禦敵於城門之外。北門城廓拆除後，門額被移到總督官邸（今台北賓館）庭園；民國70年被發現，由文獻館前身「台北市文獻委員會」移置當時的新公園碑林。
文獻館指出，民國88年配合北門修復工程，落難門額一度返回北門原址；民國105年北門景觀重整，拆除忠孝橋引道時，文化局將門額移到安全處所，目前安放於剝皮寮歷史街區。
台北市古物審議會5月29日審議通過，將流浪100多年的「巖疆鎖鑰」指定為古物；文化局長鍾永豐也指示文獻館館長詹素貞，先將門額移回文獻館，再思考規劃未來的展覽形式，讓民眾認識更多台北城的故事。
台北市已指定49件一般古物，包括去年9月公告的士林國小校史室收藏的學籍簿、賞狀、畢業證書、教員免許狀等13件古物。（編輯：梁君棣） 1070601