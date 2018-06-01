單車傳騎濕地 國中生涯留下美好回憶

高雄市野鳥學會總幹事林昆海去年11月騎單車探訪全台濕地現況，從高雄出發環台，也來到布袋濕地，並與當地保育團體交流分享，也促成布袋國中帶學生騎單車到其他濕地踏查的發想。

吳敏男今天表示，布袋國中緊鄰布袋濕地生態園區，擁有豐富鳥類生態，生態課程是學校持續發展的特色課程，經常與嘉義大學、嘉義縣生態保育協會合作，帶學生前往布袋鹽田濕地賞鳥，並觀察生態。

吳敏男表示，這一次騎單車到台南市七股鹽田濕地及台南市，路程超過100公里的單車傳騎活動，路線和景點均由學生自行規畫，昨天行程前往七股濕地，由當地黑面琵鷺保育協會介紹黑面琵鷺的保育工作。

吳敏男說，昨天天氣酷熱，在戶外騎單車相當辛苦，其中一名女學生還出現中暑症狀，立即到補給車內休息，後來症狀改善，這名女學生堅持繼續騎單車到台南。

布袋國中於今年寒假期間，先規畫騎單車到東石鰲鼓濕地一日遊的試騎體驗，吳敏男說，布袋濕地、驁鼓濕地和七股濕地都是黑面琵鷺棲息地，學生在國中畢業前，騎單車踏察這三個濕地生態，為國中生涯留下美好回憶。（編輯：施燕飛）1070601