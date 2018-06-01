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陳其邁勉學弟　以搞怪白目的雄中精神實現理想

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/01 18:14
▲陳其邁勉勵同學們畢業後要繼續保持「搞怪」、「白目」的精神。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）
▲陳其邁勉勵同學們畢業後要繼續保持「搞怪」、「白目」的精神。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

立法委員、民進黨高雄市長參選人陳其邁今(1)日上午出席母校高雄中學107級畢業典禮，受到畢業生們熱情歡迎。陳其邁致詞時表示，將近30年前，自己也坐在台下的畢業席中。當時的他跟同學一樣，想著畢業後要闖蕩四方，離家越遠越好，但是後來才體悟到，理想不在遠方，而是自己的家鄉。


▲陳其邁說出「朋友bang不見」這首歌名時，台下學生數度哄堂大笑！（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

陳其邁並勉勵，同學們畢業後要繼續保持「搞怪」、「白目」的精神，勇敢在人生旅途中闖蕩，跟今年度的票選校園歌曲「朋友bang不見」一樣，把所有障礙跟困難都「bang」不見。有趣的是，當陳其邁說出「朋友bang不見」這首歌名時，台下學生數度哄堂大笑！直呼學長太了解他們。

陳其邁笑著說，他雄中畢業後，25年後才召開第一次同學會。繳班費時還要預留一元當郵資。還好現在隨著科技進步，大家都用LINE在互相聯繫，也希望同學們畢業後，還是要保持聯絡、維繫感情。「朋友bang不見？以後一定會悔不當初！」又引來一陣哄堂大笑！


▲民進黨高雄市長參選人陳其邁今(1)日上午出席母校高雄中學107級畢業典禮。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

聽到同學們說要去遠方追逐夢想、追求希望。陳其邁坦承，他以前也有類似的想法，認為希望跟夢想在遠方，當年也用日本明智維新三傑中的西鄉隆盛名言「男兒立志出郷關，事若不成誓不還」砥礪自己。但是後來，他發現自己的夢想就在故鄉，要實現的理想，就是家鄉。

陳其邁也提及雄中校訓「實事求是，精益求精」，並提醒學校有些牆上有著彈孔的痕跡，是1947年二二八事件中，政府軍掃射留下的印記。事後雖然用黃泥補起來，但依舊清晰可見。這是當年雄中學長，為了高雄市民、抵抗威權，留下的印記。「作為雄中人，我希望大家都跟我一樣 ，把高雄市當成我們一生守護的地方」。


▲陳其邁也提及雄中校訓「實事求是，精益求精」，勉勵學弟妹們碰到困難也要當吃補。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

最後陳其邁勉勵學弟妹們，三十年來雄中的傳統不變，大家越來越「搞怪」，這個精神要一輩子留著，帶著搞怪、白目的精神到各地闖蕩，吸取新知，碰到困難也要當吃補。但是不要忘了，回到家鄉，奉獻自己的所學。

關鍵字高雄中學陳其邁二二八事件
陳其邁: 盼中油總部遷高雄資訊廢品換禮品　手中垃圾變黃金

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