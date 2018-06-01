世界杯還剩兩週 A股分析師：密切注意4類股票有望受

2018 年俄羅斯世界杯還有兩週就將展開，不過 A 股的世界杯概念股已經先動。業內人士表示，綜合來看直播版權、體彩、啤酒和彩電等四類股票，有望從中直接受益。

據《21 世紀經濟報導》，雷曼股份 (300162-CN) 自 5 月 31 日開始停牌，並在稍早前披露了股票交易異常波動的公告。此前 4 個交易日，雷曼股份曾連續出現 3 個漲停，30 日也觸及漲停，最終漲 6.88%，使本益比來到 330 倍。

對於股價的連續上漲，外界普遍將原因歸結於雷曼股份所具有的世界杯概念，但在披露的最新公告中，公司卻解釋目前主營收入仍為 LED 業務，體育業務收入佔比較低，提示投資者注意投資風險。