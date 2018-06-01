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圖書館像家一樣溫暖　北海岸分館獲頒「閱讀推手」團體獎

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/01 17:45
▲新北市圖金山分館除了提供閱讀服務，還義務幫銀髮長者預約掛號、量血壓。（圖／新北市立圖書館提供）
▲新北市圖金山分館除了提供閱讀服務，還義務幫銀髮長者預約掛號、量血壓。（圖／新北市立圖書館提供）

偏鄉圖書館「客製化」閱讀服務超暖心！新北市立圖書館萬里區萬里、金山、石門及三芝四個分館以「便利」民眾為出發點，不僅提供閱讀服務，更全方位照顧地方民眾，讓圖書館就像居民的第二個家，今（ 1 ）日獲頒教育部「閱讀推手」團體獎。

新北市立圖書館表示，金山、萬里、石門、三芝北海岸四區，地處偏遠、人口老化嚴重，學習與醫療資源不如都市，圖書館特別針對各區的差異性，提供「客製化」閱讀服務，建立新的閱讀模式，不僅將閱讀帶入偏遠社區與學校，更多角化、全方位照顧地方民眾。

今年代表新北市參加教育部 107 年度「國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選」，以「偏鄉閱讀植根，知識領航大閱進！」主題榮獲「閱讀推手」團體獎的佳績，在閱讀教育的推廣上獲得肯定。

金山分館與台大醫院金山分院合作，於圖書館內設置「健康小站」，提供醫院門診時刻表、健康新知、醫師介紹等醫療資訊，同時每個月還有醫護團隊至圖書館為居民進行健康檢測、提供用藥諮詢等服務，讓不方便上醫院的老人家及居民可以就近取得醫療資源與服務。

至於可以欣賞海景、喝咖啡的萬里分館，除了提供別有風味的閱讀環境，更守護弱勢家庭孩童，協助有需要的家長照料孩子，甚至提供免費蒸便當服務，是地方民眾的第二個家。

三芝分館為了鼓勵課後陪讀的小朋友用功讀書，館員特別自掏腰包買課外書送給學童，只要憑 100 分考卷就可以免費兌換。希望鼓勵陪讀學童認真讀書，也希望藉由館員幫孩子挑選合適的課外書，讓孩子自然發現閱讀的樂趣。

關鍵字閱讀推手新北市立圖書館閱讀新北市圖圖書館
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