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中央社

台車市維持高檔 豐田月銷逆勢跌破萬台

中央社2018/06/01 16:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北1日電）台灣車市5月維持高檔水準，單月賣出3萬5686台新車、月增3.6%、年增1%，不過，龍頭豐田(Toyota)銷售持續不振，單月銷量跌破1萬台。

豐田雖然5月在台灣仍處車市龍頭地位，但單月銷量9492台，跌破1萬台大關，且月減6.5%、年減8.5%，在同業中表現嫌弱，主力車款Altis、Vios、Yaris銷量都比去年同期差，僅Sienta繳出月增12.2%、年增33.5%的成績單，同集團豪華車品牌凌志(Lexus)銷售依舊暢旺，RX休旅車最為熱銷。

豐田台灣總代理和泰車表示，6月起開始加大促銷力道，市場反應不錯，預估銷量可望在6月即有明顯回溫。

本田(Honda)則在CR-V單月賣出2164台的帶動下，單月銷售3658台，市占率站穩10%，確立市占率第三的位置，CR-V也憑藉著高CP值打敗RAV4成為最暢銷的運動休旅車(SUV)。

值得注意的是，進口車市占率5月攀高至44.5%，1至5月除了凌志成長49%外，鈴木(Suzuki)成長幅度也達34.5%，賓士(Mercedes-Benz)、馬自達(Mazda)前5月銷量也較去年同期成長超過一成，僅BMW表現稍差，銷售量年減22.1%。

裕日車總經理李振成表示，雖然今年1至5月整體車市較去年同期成長4%、達18萬4305台，不過，下半年變數多，對於今年整體車市仍維持與去年相當的預估，包括經濟景氣仍有變化、選舉因素干擾及油價持續走揚，都將影響消費者購車意願。（編輯：郭萍英）1070601

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