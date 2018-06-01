高教機產線啟動 總統：走向國防自主

開架典禮今天在漢翔公司台中沙鹿廠區展開，由蔡總統與國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、經濟部長沈榮津與漢翔公司董事長廖榮鑫等人共同啟動魔電球，接著蔡總統到前機身的結構油箱產線，將零件「加強肋」置於結構油箱上，並簽名見證產線啟動。

（中央社記者蘇木春台中1日電）台灣自研自製的新式高教機正式開始組裝，總統蔡英文今天到漢翔公司主持組裝開架典禮，蔡總統表示，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家的安全。

蔡總統致詞表示，航太產業是三大國防產業的核心之一，在105年總統大選前她就承諾，國防產業是施政重點之一，執政之後立即密集推動具體作為，去年啟動新式高教機自研自製工作，國防部空軍與中科院及業界創造政府與民間合作的典範。

蔡總統指出，新式高教機重新凝聚國防航太能量，未來將有一連串國防自製自研的計畫，全面落實國防自主政策，國防產業是「五加二」產業創新計畫的關鍵，透過創新軍民兩用的技術移轉，帶動產業發展，新式高教機計畫已為航空研發創造超過1000個工作機會，隨著其他自製自研計畫，將創造更多工作機會。

另外，蔡總統表示，國艦國造也正在進行，尤其自製潛艦的國造上也有進展，代表台灣走向國防自主的過程雖然充滿挑戰，「但我們克服萬難、穩步向前」，最重要的目的是要強化國防戰力、確保國家的安全。

蔡總統強調，不管外交的環境如何艱困，台灣會持續走向世界，「讓世界了解我們是國際社會中不可或缺的成員」，台灣一定會強化國防戰力，因為維持和平穩定的現狀，不是靠施捨或是退讓，而是要靠自己、靠實力，今天看到台灣國防自主具體的進展，只要穩健一步一步往前走，「台灣的進步不可能被抹煞，唱衰台灣是沒有用的」。（編輯：唐聲揚）1070601