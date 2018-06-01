新港奉天宮媽祖文化研討　首辦兩岸媽祖文化藝術展

新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮長期致力於媽祖信仰文化傳播，兩岸媽祖文化發展現已多元化，媽祖文化藝術便是其一，2018兩岸媽祖文化藝術展，如同媽祖信仰文化傳播絲路，起源於湄洲，導入了媽祖文化創意元素，以文化藝術層面傳播媽祖文化，收集了兩岸媽祖文化相關書法、藝術作品，由新港奉天宮首辦、台中萬春宮聯合主辦。



▲新港奉天宮董事長何達煌帶領參觀藝文展，表示長期致力於媽祖信仰文化傳播，兩岸媽祖文化發展現已多元化。（圖／任禮清攝 , 2018.6.1)

兩岸媽祖文化藝術展，源自2017年12月2日於湄洲島媽祖文化永久會址開展的兩岸媽祖文化書畫展，由湄州媽祖祖廟、莆田學院、台中萬春宮等主辦、新港奉天宮協辦，進而展開了兩岸的文化藝術交流新頁。2018年兩岸媽祖文化藝術展，6月1日於新港奉天宮二樓展區開展。

新港奉天宮表示，為了媽祖信仰文化能永續傳承與發展，先前已舉辦過二屆媽祖文化國際論壇，2018年再次辦理新港奉天宮第三屆媽祖信仰文化研討會暨兩岸媽祖文化藝術展，會議除邀請中國社科院歷史研究所、上海社科院文化研究所、莆田學院專家學者外，更以學生的加入為主要，讓世代年輕人能傳承媽祖信仰文化，進而使兩岸因媽祖文化更加緊密，使兩岸因媽祖文化融合交流，真正體現兩岸媽祖一家親。



▲6月於新港奉天宮首辦兩岸媽祖文化藝術展，7月緊接於台中萬春宮展出，收集有兩岸媽祖文化相關書法、藝術作品。（圖／任禮清攝 , 2018.6.1)

新港奉天宮也領先全台，為媽祖文化研究成立了「世界媽祖文化研究暨文獻中心」，除媽祖文獻的資料收集與典藏外，也持續不斷辦理各種學術研討會進行研討，另與學界、地方文化工作者合作，推廣台灣宗教與文化事務的發展，並積極建立兩岸媽祖文化的交流，讓世界看見媽祖信仰文化特色。